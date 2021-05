NADAMO SE DA JE 8 NAŠ NOVI SREĆAN BROJ! Uraganke nakon spektakularnog nastupa: Ovde nema odmora, osećaj je fenomenalan!

Nakon fenomenalnog nastupa Uraganki na Evroviziji na kom su pobrale simpatije cele Evrope, reacije na spektakl koji su priredili ne prestaju.

Sada su se oglasile i atraktivne Uraganke i otkrile šta im sleduje nakon plasmana u finale i kako se osećaju nakon svega.

- Osećaj je fenomenalan. Nadale smo se tome i uspele smo. Hvala svima koji su glasali za nas, ali i svim ostalim ljudima koji nisu mogli da glasaju ali nas sve vreme bodre i podržavaju. I večeras za žiri i sutra u prenosu želimo da budemo još bolje, da damo sve od sebe i da svi budemo zadovljni kada siđemo sa scene. Mnogo nam znači velika podrška koju dobijamo, čitamo koliko možemo jer ovde nema odmora do sutra posle ponoći. Znači nam podrška svih, a kada to dođe od jedne glumačke zvezde naravno da imponuje. Pregledi na Jutjubu pokazuju da se ljudima sviđa to što smo uradile sinoć na sceni, a nama je drago da mogu u tome da uživaju. Nadamo se da se vidi da smo i mi uživale u svakom sekundu na bini. Ima mnogo dobrih pesama i mnoge od njih zaslužuju pobedu. Ne razmišljamo sada o finalnom rezultatu, sačekajmo do subote uveče. Nadamo se da je broj 8 naš novi srećan broj - rekle su Sanja, Ksenija i Ivana.

Veliko finale 65. Evrosonga, koje je na programu u subotu 22. maja, otvoriće predstavnica Kipra Elena Cagrinu, dok će takmičenje zatvoriti pesma iz San Marina Adrenalina koju izvode Senit i Flo Rajda.

