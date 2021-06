BILI AJLIŠ SE IZVNILA ZBOG OPTUŽBI ZA RASIZAM: Posramljena sam, ne mogu da verujem da sam to IZGOVORILA!

Pop zvezda Bili Ajliš (19) izvinila se nakon što su se pojavili video zapisi na kojima pevačica izgovara rasno uvredljive psovke i ruga se akcentima.

U izjavi objavljenoj na njenom Instagram profilu, višestruka dobitnica Gremija, rekla je da je zaprepašćena sopstvenim ponašanjem na videu na kom ima 13 ili 14 godina, piše Rojters.

Pevačica koja sada ima 19 godina, napisala je da je zgrožena i posramljena svojim ponašanjem i da će se truditi da nikada više ne izgovori tako nešto.

''U ovoj pesmi sa videa je prvi put da sam čula tu reč, jer niko u mojoj porodici do tada nikada to nije rekao. Bez obzira na moje neznanje i godine u to vreme, ništa ne opravdava činjenicu da je uvredljiva. Zbog toga mi je žao.'', rekla je pevačica.

Još jedan video koji se ovog meseca pojavio na društvenoj mreži TikTok, za koji je optužena da se ruga akcentima, prikazuje video na kom Bili priča, kao što je i sama rekla, "glupo izmišljenim glasom''.

foto: Printcreen/Instagram

''To...ni na koji način nije imitacija bilo koga ili bilo kog jezika, akcenta i kulture. Svako ko me poznaje video me je ako se ceo život zamajavam glasovima. Bez obzira na to kako je protumačeno, ne znači da je moj postupak naneo štetu drugima'', rekla je Bili.

Nakon niza napada na azijske Amerikance od početka pandemije KOVID-19, američki predsednik Džo Bajden prošlog meseca potpisao je zakon o zločnima iz mržnje KOVID-19.

''Označena sam nečim što nisam'', rekla je Ajliš, dodajući da se obraćala na video snimku nakon što su je obožavaoci zamolili da odgovori.

''Uvek sam naporno radila na tome da iskoristim svoju platformu u borbi za ljubaznost, toleranciju i jednakost'', dodala je Bili.

(Kurir.rs/A.M./Tanjug)

