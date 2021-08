BESKUĆNICA SAM, A OCA MILIONERA MOLIM ZA POMOĆ: Reperova ćerka živi u AUTU, a on težak skoro MILIJARDU DOLARA!

Ćerka slavnog repera Dr Drea, Latanja Jang (38) tvrdi da otac odbija da joj finansijski pomogne, kao i da je prisiljena da živi u autu.

Inače, bogatstvo muzičara procenjuje se na 800 miliona dolara.

Latanja radi kao dostavljačica hrane i radnica u skladištu, ali tvrdi da ni tako ne može da priušti plaćanje stanarine, pa spava u iznajmljenom vozilu.

Naime, ona je rekla da je od svog oca milionera više puta tražila da joj finansijski pomogne, ali da poslednjih 18 meseci od njega nije dobila ni novčić.

Latanju je Dre (pravo ime Andre Romel Jang), dobio sa Lisom Džonson, s kojom se razišao kad je Latanji bilo samo pet godina.

Slavnog oca, kaže, nije videla punih 18 godina i nema čak ni njegov broj mobilnog telefona, već s njim komunicira preko njegovog tima.

Latanja je samohrana majka četvoro dece, Tatjane (16), Rijane (13), Dandrea (8) i Džejsona III (3), kojima je našla smeštaj.

- Moja deca žive kod prijatelja, oni ne žive u autu, samo ja - istakla je.

Ispričala je da radi dva posla, ali svejedno ne može da priušti stan.

- Radim u skladištu i dostavljam hranu. Pokušavam da držim glavu iznad površine. Već duže vreme sam u dugovima - govori Latanja.

Trenutno, kaže, živi u strahu da će ostati i bez auta.

- Ja sam plaćena 15 dolara na sat. Iznajmljivanje auta je skupo. Za tri nedelje košta 2.300 dolara, a ja sam platila samo jednu nedelju. Pre ili kasnije će mi uzeti auto - rekla je.

Ispričala je kako se sA decom preselila pre mesec dana iz Nevade u Kaliforniju u nadi da će bolje zarađivati.

- Imam porodicu i prijatelje koji nas povremeno prime pod krov, ali većinu vremena živim u autu - kaže.

Za pomoć se Dreu obratila preko njegovog advokata, ali on joj je navodno rekao da otac više ne želi da joj daje novac jer je ranije o njemu govorila u medijima.

- Beskućnica sam i oca molim za pomoć, ali njegov advokat mi je rekao da ne želi da pomogne jer sam o njemu govorila s novinarima. Kao da sam osuđena ako govorim, a osuđena sam i ako ne govorim. Pokušavam da ostvarim komunikaciju s njim, da vidim želi li da razgovara sa svojim unucima. Moja deca su dovoljno stara da znaju ko je on i šokirani su što ne želi da ima veze s nama - rekla je.

Priznala je da joj je Dre ranije pomagao i da joj je plaćao stanarinu i davao joj džeparac, ali u januaru 2020. je to prestalo.

- Ljudi me gledaju kao milionerovu ćerku i nije im jasno zašto radim. Zbog toga želim da se sakrijem pod kamen. Nekad mi je plaćao stanarinu i davao mi je džeparac, ali sad to više ne želi. Na ulici sam. Slušam kako je ljubavnicama kupovao kuće. Užasna je situacija - rekla je.

Kaže da ju je pogodilo i kad je čula da je pristao da bivšoj ženi Nikol Jang, od koje se rastao posle 24 godine braka, plaća 300 hiljada dolara alimentacije mesečno.

- Nelagodno mi je bilo kad sam to čula, ljudi me gledaju i pitaju se zašto. Ono što je Nikol dobila trebalo je da dobije i moja mama. Molila sam ga da osigura dom za mene, moju sestru i moju decu. Trebalo je da nas izdržava dok studiramo i da nam plaća zdravstveno, ali on to nikad nije uradio. Moja mama je uvek osećala da je zakazao. Čestitam Nikol na neki način. Ona je uradila ono što je morala - zaključuje Latanja.

Podsetimo, američki producent i reper Dr. Dre je neadvno pretrpo aneurizmu mozga, a nakon što su saznali da je hospitalizovan četiri muškarca pokušala su da opljačkaju njegovu kuću

