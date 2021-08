ŽELEO BIH DA SE PROVOZAM MOTOROM KROZ SRBIJU: Glumac Norman Ridus ISKRENO o našoj zemlji i seriji koja ga je proslavila

Popularni američki glumac Norman Ridus (52) je otkrio da bi voleo da poseti i upozna našu zemlju.

Najpoznatiji je po seriji "Okružen mrtvima" o zombi apokalipsi koja ulazi u sviju 11 i poslednju sezonu. On tumači ulogu Derila u ovoj seriji koja je dobila dve Emi nagrade.

foto: Profimedia

- Želeo bih da se provozam motorom kroz Srbiju. Nikada nisam bio u vašoj zemlji, ali sam čuo sjajne stvari. Dokumentarci o prirodi moja su velika strast, a čuo sam da Srbija ima prelepe divlje životinje. To je idealna prilika da to pogledate tokom leta. Čuo sam da su ljudi iz Srbije gostoljubivi narod, ali svi hvale i vašu hranu. Moraću to sam da proverim uskoro - obećava Norman Ridus i dodaje da bi voleo da poseti i Izrael i da bi mu bio san da radi neki budući projekat baš tamo. Umetnik objašnjava i kakav je osećaj završiti jedan veliki i popularni projekat, s obzirom da je snimljena poslednja sezona ovog serijala.

foto: Profimedia

- Jako je prijatno završiti ovu veliku seriju. Radeći ovaj serijal više od deset godina stekao sam dobre prijatelje. Mnogo dobrih video zapisa je napravljeno već od prvog dana snimanja. Proveo sam jedan deo života u Džordžiji, bilo je lepo i ne znam gde ću dalje raditi. Biće jako čudno početi novu seriju i biti bez svega toga. Živim u Njujorku, ali tamo odlazim samo kada sam na odmoru. Inače, ova sezona bićete potpuno drugačija. U novim epozodama biće puno drobrih momaka koji se bore protiv loših, kao i borbi za teritorije.

"Okružen mrtvima" je bila jedna od najgledanijih i najpopularnih serija XXI veka. Tokom prikazivanja serijal je dobio mnoge fanove širom sveta. Glumac uvek voli da istakne da je bilo bezbroj događa- ja tokom susreta sa njim, koja će pamtiti i prepričavati.

foto: Profimedia

- Sećam se da smo jednom prilikom tokom promocije sezone bili u Španiji. Izašli smo na scenu i pogledali ispred nas drveće čije se granje ljuljalo od težine ljudi koji su bili na njemu i koji su došli da nas vide i da nas pozdrave. Neću zaboraviti ni gostovanje u Japanu čiji aerodrom je obezbeđivala policija prilikom našeg dolaska. Devojke su se bukvalno gurale da bi došle do nas. Upoznao sam mnogo, mnogo fanova sa kojima još uvek komuniciram na društvenim mrežama i jako mi se dopadaju. Tona sećanja mi sada navire. Možda ću jednog dana napisati knjigu o tome ko je Daril. Ko zna? Siguran sam da će biti napisano mnogo knjiga o tome ko su hodajući mrtvaci i da će onda sve naše tajne biti otkrivene - zaključuje Ridus.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Blic)

