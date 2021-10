BILA JE NAJVEĆA TINEJDŽERSKA ZVEZDA: Glumica nije ispunila VELIKU ŽELJU, pa raskinula vezu od 9 GODINA, evo sa kim je sada Vanesa!

Glumica Vanesa Hadžens (32), domaćoj javnosti najpoznatija po ulozi Gabrijekle u mjuziklu "High school musical", verovala je da će do 25. već biti udata, taj plan nije i realuzovala.

Glumica sada tvrdi da živi kako nikad nije verovala da će i veoma je srećna zbog svega što je postigla. Niame, posle kraha duge veze sa kolegom Ostinom Batlerom, sreći je pronašla kraj Kola Takera, ali najvećim uspehom smatra to što je naučila kako da zavoli sebe i bude sasvim zadovoljna onim što ima.

"Ovo sad mi je mnogo bolje od onoga što sam planirala, sanjala. To koliko sam i kako povezana sa sobom me oduševljava, čak i kad stvari ne idu onako kako hoću ili kako sam ranije htela. Recimo, moja mama se udala sa 25 i ja sam zato uvek mislila da ću uraditi isto. Imala sam tu neku... Ideju. Ali to se nikada nije desilo", otvorila je za „Shape" dušu Vanesa, pa nastavila o tome šta joj je pomoglo da prebrodi „pad" koji ju je dugo mučio, odnosno „nedosanjani san".

Hadžensova je u januaru 2020. godine raskinula vezu dugu devet godina sa kolegom, glumcem Ostinom Batlerom.

Ipak, na prošli Dan zaljubljenih, potvrdila je priče da uživa u ljubavi sa sportistom Kolom Takerom i kako je istakla shvatila je da se sve dešava s razlogom.

"U veoma sam lepoj, zdravoj vezi, tako da nije da očajavam zbog „propalih" planova. Spoznala sam kako svi imamo tako neke ideje, koje ako ne realizujemo, treba da razumemo da je tako i trebalo da bude, da je tako najbolje za nas. Porasla sam, dok sam učila to. I zato, zahvalna sam svakodnevno što sam baš ovde, u svom životu", ispričala je ona.

Kurir.rs/A.A.

