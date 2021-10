BOJAN VUKOVIĆ, AUTOR DELA O KOME PRIČA CELA SRBIJA: Žocove slike su nastale kao šala, a sad mi traže još njegovih portreta

Slikar Bojan Vuković nedavno je sve oduševio slikama legendarnog košarkaškog trenera Željka Obradovića.

foto: Privatna Arhiva

On je popularnog Žoca ovekovečio na platnu u karakterističnim pozama, a za Kurir objašnjava da je već dobio ponudu da napravi još jedan rad iz te serije.

- Slike su naručene pre nego što je on došao u Partizan. Vlasnik jednog kafića u Dobanovcima je velik ljubitelj košarke, a svi znamo ko je Željko Obradović. Imao je već u objektu neke moje portrete i želeo je njega. Kad sam krenuo da radim sliku, već je počelo da se priča da se Obradović vraća u Srbiju. Ubrzo sam dobio još jednu porudžbinu, pa se desio "staloženi" i "besni" Žoc. Bila je to šala. Nisam znao da će to postati toliko velik hit. Dobio sam novu porudžbinu. I treći će biti s nekom karakterističnom ekspresijom - objašnjava Vuković.

foto: Privatna Arhiva

On kaže da je tokom korone uradio novu seriju radova.

- Slike su nastale za vreme pandemije. Slikar mora da vežba svakog dana da ne bi izgubio osećaj i mehaniku. Bio sam zatvoren u stanu, pa sam odlučio da radim neku vrstu digitalne grafike. Našao sam aplikaciju i sve slike su nastale prstima. Od motiva mogao sam da radim pogled s prozora ili cveće u kući, nije da sam imao neki izbor. Sakupio sam ih dovoljno i odlučio da deo izložim u "Drinki" - kaže umetnik za Kurir.

foto: Nemanja Nikolić

Kritičari smatraju da Vukovićevi radovi stilski najviše podsećaju na velikog slikara Lusijana Frojda. Od portreta svako su najviše ostavili utisak slike Monike Beluči i Emira Kusturice. Bojan je po obrazovanju fotograf, a po opredeljenju slikar.

- Moja prva ljubav je bila crtanje. Kroz celu srednju i osnovnu školu išao sam na časove slikanja kod profesora Miškovića. Osetili su tada da imam osećaj za kompoziciju, pa sam na njihov nagovor kasnije upisao i kameru. Nastavio sam posle fakulteta da se bavim fotografijom. Sad razmišljam da radim i sa decom - objašnjava svoja razmišljanja umetnik.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

