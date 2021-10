PEŠIĆ JE BIO MANGUP, SMEO JE DA KAŽE TITU ŠTO DRUGI NISU, OBOŽAVAO JE DA PLIVA UZ DUNAV Šta nam donosi novi film GRADONAČELNIK

Ako bismo pitali građanke i građane Beograda ko je bio najuspešniji gradonačelnik, mislim da bi najveći broj izabrao Branka Pešića. On je legendarni gradonačelnik Beograda i ukoliko je neko zaslužio da dobije film, onda bi to prvi svakako bio Pešić. Ovim rečima je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić na konferenciji za novinare u Starom dvoru najavio novi film "Gradonačelnik."

foto: Beoinfo

Dokumentarac je delo scenariste Duške Jovanić i reditelja Vuka Dapčevića, snimljen je prema Vesićevoj ideji, a od narednog ponedeljka biće u četiri beogradska bioskopa.

- Pre oko dve godine sedeli smo Duška Jovanić, Vuk Dapčević i ja kada sam im predložio da urade film o legendarnom gradonačelniku Beograda Branku Pešiću. Vuk i Duška su prihvatili moju ideju, Grad Beograd je finansirao snimanje filma i s ponosom mogu da kažem da smo sačuvali uspomenu na Branka - izjavio je Vesić gostujući na Pinku.

On je dodao da je ovo bio poslednji trenutak da se snimi film, jer je nekoliko ljudi koji se pojavljuju u filmu u međuvremenu umrlo, i da tada nisu snimljena njihova svedočenja, priča o Branku ne bi bila sačuvana.

- Gazela, Terazijski tunel, Beograđanka, hotel "Jugoslavija", Fest, Bitef, Bemus, novi sportski centri, samo su deo onoga što je Pešić uradio za Beograd - rekao je Vesić.

foto: Beoinfo

On je dodao da će Beograđanke i Beograđani koji budu gledali film razumeti koje osobine treba da ima dobar gradonačelnik Beograda, a to su Brankove osobine.

- Dobar gradonačelnik Beograda treba da bude mangup, da bude hrabar, da ima političko iskustvo, da je spreman da se posvađa ako je interes Beograda u pitanju, da boravi među ljudima i rešava njihove probleme, da živi od ujutru do uveče za svoj grad, da voli svoj grad i da bude obrazovan, jer u obrazovanju nema prečica. Oni koji budu gledali film videće da je sve to bio Branko. Ako su se te osobine tražile nekada, tako je i sada - zapazio je Vesić.

foto: Udruženje Adligat

Duška Jovanić je izjavila na konferenciji za medije da je rad na filmu trajao oko godinu dana i da je u pitanju prilično komplikovan posao, ali da publiku interesuje samo konačni proizvod.

- Branko Pešić je bio gradonačelnik mog detinjstva i mnogo puta sam posle njegovog mandata čula da ljudi prizivaju vreme u kom je on vodio Beograd. On je bio vanserijski čovek koji je spajao osobine zemunskog mangupa i čoveka koji je plivao uz Dunav, i u to vreme smeo, primera radi, Titu da kaže nešto što drugi ne bi smeli, ali naravno, na sebi svojstven način - rekla je Duška Jovanić.

Reditelj Vuk Dapčević slaže se sa svojim saradnicima.

- On je bio strašno kompleksna ličnost, a obavljao je funkciju gradonačelnika devet godina i 14 dana. Njegov mandat je bio veoma turbulentan, od studentskih protesta do osnivanja Festa, i sigurno mu nije bilo lako - istakao je reditelj.

Kurir.rs

