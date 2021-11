SVET BRUJI O SKANDALU: Tina Tarner tuži glumicu u šou koji je posvećen njoj, a razlog je BIZARAN

Jedna od najpopularnijih pevačica svih vremena Tina Tarner našla se u centru pažnje nakon što je pokrenula tužbu protiv kompanije Kofo Entertejment, u čijoj produkciji je nastao šou posvećen pevačici "Simply the best - The Tina Turner Story".

foto: Profimedia

Naime, u pomenutom šou glumi Dorotea Koko Flečer, koja previše podseća na legendarnu muzičarku, stoga Tina želi da zabrani korišćenje sopstvenog imena i lika u promovisanju emisije, da gledaoci ne bi verovali da ona učestvuje na neki način u produkciji.

foto: Profimedia

Regionalni sud u Kelnu presudio je u korist poznate pevačice, ali nakon uložene žalbe Viši regionalni sud u Klenu poništio je presudu pa je ceo proces prebačen na Nemački Savezni sud pravde, koji će morati da donese konačnu odluku.

Predsedavajući sudija Tomas Koh kazao je da je naklonjen presudi Višeg regionalnog sud koji favorizuje producente emisije ali je naglasio da njegovo mišeljenje nije presuda u slučaju, prenosi Dojče vele.

Advokat Tine Tarner Kerstin Šmit zapitala je da li je upotreba lika i dela Tine Tarner zapravo korišćena u svrhe umetnosti i napomenula da bi pevačica želela da odlučuje kada će se njeno ime i slika koristiti u komercijalne svrhe.

Očekuje se da će sud svoju konačnu odluku doneti u februaru naredne godine.

foto: Profimedia

