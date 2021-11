STALONE PRIZNAO DA JE UMALO UMRO NA SNIMANJU ROKIJA! Glumac otrkio dobro čuvanu TAJNU, zbog OVOGA je proveo 4 dana u BOLNICI!

Čuveni glumac Silvester Stalone otkrio je da je tokom snimanja scene za četvrti deo serijala o bokseru Rokiju, mislio da će umreti.

Naime, Stalone je rekla da je mislio da će umreti dok se tukao s kolegom Dolfanom Lundgrenom, koji je tumačio lik Ivana Drage.

"Prvo što smo snimili bio je moj i njegov ulazak i najava, a zatim je krenula tuča. Tokom snimanja borbe zaradio sam ozbiljne povrede. Ekipa me hitno prevezla iz Kanade na odelenje intenzivne nege u bolnici u Kaliforniji", ispričao je u videu "The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone", koji je objavio na Jutjub stranici "Sly Stallone Shop".

"Dakle, razbio me je, no ja nisam osećao ništa u tom trenutku, srce je počelo da bubri kasnije iste večeri. Krvni pritisak mi se povećao na 260 i mislio sam da ću uskoro početi da pričam s anđelima. Sledeće čega se sećam je da sam na hitnom letu na maloj visini", rekao je glumac.

Stalone je dodao i da je u bolnici proveo četiri dana, a odmah nakon što se oporavio vratio se da snimi scenu do kraja.

