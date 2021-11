OVO JE BIVŠA ŽENA BOGDANA DIKLIĆA: Stariji je od nje više od 20 godina, glumila je u Lajanju na zvezde, a čime se danas bavi

Dijana Marojević i Bogdan Diklić venčali su se 2009. godine i ubrzo dobili ćerku Sofiju, ali 2015. godine su se ipak razveli, a do tada su svoju privatnost čuvali daleko od očiju javnosti.

Čak su i dva puta zajedno delili scenu i to u filmovima "Četvrti čovek" i "Lajanje na zvezde".

foto: Printscreen

Bogdan je od Dijane stariji dvadeset dve godine, a svoju ljubav krunisali su detetom, ćerkom Sofijom, koja je još uvek tinejdžerka. Kako je Diklić govorio malo nakon razvoda, Sofija ne želi da krene njihovim stopama, već široko zaobilazi glumu.

foto: Printscreen/Youtube

- Moja ćerka Sofija je izuzetno inteligentna osoba. Zbog toga ne pokazuje nikakvu želju da glumi, niti da me nasledi u poslu. Zna ona dobro šta to znači - rekao je Bogdan Diklić, a na pitanje na koga više liči njihova ćerka, odgovorio je: " Dosta je povukla po Dijaninoj liniji. Bogu hvala, po ženi lepotu (smeh). A po mojoj liniji - moja pokojna majka Sofija je bila jako duhovita. Naše dete Sofija je strašno duhovito dete. Nisam znao šta mi se dogodilo kad se rodila. Odmah sam je zavoleo. Ja sam bio samotnjak, to je meni bio prvi brak, sa 47 godina sam se oženio i onda odjednom shvatite da niste centar sveta i da bezuslovno volite - pričao je tada glumac.

Glumica Dijana Marojević slavu je stekla u filmu "Lajanje na zvezde", a zapaženu ulogu imala je i u seriji "Neki novi klinci".

Danas je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, a radi i u nekoliko pozorišta. Ipak, filmove više ne snima, a njen poslednji film snimljen je 2007. godine i od tada je nestala sa filmske scene.

kurir.rs

Bonus video:

