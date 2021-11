PREMINUO POZNATI GLUMAC: Najpoznatiji je po serijama Sajnfeld i Uvod u anatomiju, a uzrok smrti nije otkriven

Američki glumac Lu Katel je preminuo u 91. godini, a njegov prijatelj je rekao da je sada "otišao kući". Rođen je u Njujorku, 6. oktobra 1930. godine.

Glumio je u serijama Sajnfeld i Uvod u anatomiju.

foto: Profimedia

Katelov blizak prijatelj, Mark Farman koji je takođe glumio u Uvodu u anatomiju, je objavio smrt glumca na svom Fejsbuk profilu, ali nije naveo uzrok smrti.

- Posle 91 godine i divnog života, moj prijatelj Lu Katel je otišao kući. Filmski, pozorišni i karakterni glumac. Veliki Leri u Pi Vijevoj velikoj avanturi, A** men u Sajnfeld, Ejb u Uvodu u anatomiju S12, E4.

On me je odveo u kuću Lusil Bal, 1986. godine. Počivaj u miru, Lu - napisao je Mark.

foto: Profimedia

Katel je počeo karijeru mjuziklom na Brodveju - Mladi Ejb Linkoln, zatim se pojavio u seriji Dika van Dajka, kao i u ostvarenjima "The Wild Wild West", "The Courtship of Eddie's Father, "Room 222", "The Mary Tyler Moore Show", "Newhart" i "Mad About You", a od filmova "Frankenstein Meets the Spacemonster", "Little Big Man", "The World's Greatest Lover", "Foul Play", "Shoot the Moon" i "Honey, I Shrunk the Kids".

Poslednju ulogu je odigrao 2015. godine i to epizodu Uvoda u anatomiju.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

