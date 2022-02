POZNATI OTAC JOJ DAO SAMO 1 SAVET OD 3 REČI: Isplivali detalji o pevačici Leni Kovačević, a evo zašto je MUŽ ne podržava!

Džez pevačica priznaje da je za njeno zanimanje bitan faktor koji čovek nosi u sebi, a ne spoljašnji izgled.

Lena Kovačević važi za jednu od najlepših pevačica naših prostora. Na pitanje da li joj je to u životu više pomoglo ili odmoglo, Lena ima odgovor.

foto: ATA Images

- Važno je za kameru. Lepo je u smislu kad je čovek fotogeničan, ali to zapravo nema veze sa lepotom. Mislim da nije lepota fotogeničnost, nego harizma koja postoji. Zapravo je to hemija između kamere i čoveka. Tako da u stvari hemija je bitna. Sigurno mogu reći da je bitnija od lepote. A tu hemiju imaju ljudi koji nemaju sasvim pravilnu lepotu. Za ovaj posao je bitniji faktor koji čovek nosi sa sobom i to nešto što ima iznutra od lepote. Pevačica ne krije da je trema uvek prisutna kada nastupa pred publikom u Beogradu, ali i da joj je drago što se koncert u Zvezdara teatru održao uprkos pogoršanju situacije sa koronavirusom.

- Beograd je ipak moj rodni grad i ja se tu osećam udobno. Uvek imate tremu zato što je svaki koncert jedan novi susret i to je ono što je mnogo lepo. Ono što mi je još draže je što smo uspeli hvala Bogu da se okupimo bez obzira na ove strašne okolnosti. Zvezdara Teatar jako vodi računa u tom smislu o svojoj publici i o svim merama. Kao takvi, stvarno sjajno funkcionišu kao i ostali teatri u Srbiji - kaže Lena i dodaje.

foto: Printscreen/Instagram

- Imam utisak da je teatar još najbezbednije mesto u tom smislu. Imam sreće da koncerte radimo po teatrima u Srbiji i u regionu, ali i na festivalima koji su vezani za domove kultura.

Prema njenim rečima ne smeta joj što se u današnje vreme lako postaje pevačica.

- Ne mislim o njima. Nemam vremena. To je uvek bilo tako. Uvek ste imali ljude koji se na različiti način bave svojim poslom, a ja sam studirala muziku. Imam toliko fantastičnih kolega sa kojima sarađujem i divnih, velikih muzičara, sa kojima sam imala prilike da radim i učim od njih. Hoću da vam kažem, to je moj svet, za sve drugo nisam bila zainteresovana- iskrena je ona.

Lena je jedna od onih koji svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti. Koncert je otvorila pesmom “Beograde” na koju je kako ističe ponosna. Muške podrške nije bilo, jer kako kaže muž i sinovi, Vuk i Teodor, jako dobro poznaju njen repertoar.

- Davno sam se odlučila na takav korak, jer živim sa partnerom koji nema veze sa javnim poslom. Kao što moja majka nije bila deo javne scene, tako nisam ni ja mislila da on treba, niti je on želeo da bude deo javne scene. Da je želeo on bi se bavio nekim ovakvim poslom. Dok neće da propeva onda ništa- rekla je Lena kroz osmeh.

Lenin otac, Dušan Kovačević, kroz život davao joj je samo jedan savet, koji joj i dan danas ponavlja svakodnevno.

- Pazi se sine.

foto: Ustupljene fotografije

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

02:16 NATAŠINI SINOVI LEPOTANI! Evo šta je glumica rekla o snajkama i o tome kakva će biti svekrva