ZVALI JE NAJLEPŠOM I NAJS*KSIPILNIJOM ŽENOM NA SVETU: Osigurala grudi na 300.000 $, muž pričao da je DOSADNA, a ovako sada izgleda

Italijanska filmska zvezda Ornela Muti (67), čije je pravo ime Frančeska Romana Riveli, rođena je u Rimu, 9. marta 1955. godine. Kada je imala deset godina njenu porodicu zadesila je tragedija - njen otac je poginuo pod misterioznim okolnostima.

foto: Youtube/Printscreen

Na velikom platnu debitovala je sa 15 godina u filmu "La moglie piu bella". Naime, njena starija sestra Klaudija otišla je na kasting za glavnu ulogu, a s njom je nevoljno otišla i Ornela koja joj je na kraju "preotela" istu.

Njenu lepotu i savršene proporcije ubrzo su primetili brojni producenti pa se ubrzo iz "obične" devojke transformisala u pravu filmsku divu koja je nedostatak iskustva nadoknađivala pojavom od koje zastaje dah.

Glumila je većinom u italijanskim filmovima, i povremeno u francuskim, a 1980. godine, ostvarila je prvu ulogu na engleskom jeziku, kao Princeza Aura u britanskom naučno-fantastičnom filmu "Flash Gordon", dok se od američkih filmova ističu "Love and Money", "Oscar" i "Once Upon a Crime".

U Italiji, popularnost postiže komedijom "Romanzo popolare" (1974.), Marija Monicellija i idućih godina sarađuje s nizom značajnih italijanskih redatelja i glumaca; među kojima su Dino Risi, Marko Fereri, Frančescko Nuti, Adriano Kelentano, Renato Pozeto i drugi.

Njeni filmovi često su izazivali pomešane reakcije. Dečja "nevinost" i vatreni seksepil bili su kombinacija koja je istovremeno oduševljavala, ali i zbunjivala publiku.

Interesantno da je Ornela Muti 1994. proglašena najlepšom ženom sveta u izboru magazina Class, a već dve godine kasnije je dobila prvog unuka. Tad je imala jedva 40, ali sve je na vreme obavila i nije ostavljala ništa slučaju, uključujući i svojevremeno osiguravanje svojih grudi na 300 hiljada dolara u slučaju ne-daj-bože. Veliki je protivnik estetskih korekcija i zagovara prorodno starenje.

Ipak, aktivno je posvećena nezi kože uz pomoć kvalitetne prirodne kozmetike, posebno seruma protiv bora i krema za područje oko očiju, a neretko praktikuje i brojne tretmane lica, kao i masažu lica. Ornela je priznala i da je za njen dobar izgled zaslužan i zdrav način života - redovno vežbanje, nekonzumiranje alkohola, te ishrana bogata voćem i povrćem.

Udavala se tri puta i ima troje dece, od kojih je najstarija ćerka Naike Riveli (1974.), a nekoliko puta je bila proglašena za najlepšu ženu na svetu.

foto: EPA/Christian Bruna

Na setu je upoznala vrlo zgodnog i popularnog glumca Alesia Orana. Ubrzo su postali dobri prijatelji, a iako je mladi glumac bio uporan, Muti je trebalo neko vreme da se prepusti njegovu šarmu. Uskoro su postali najlepši par Italije, a kasnije su se i venčali. Ipak, njihova ljubavna idila pukla je nakon svega šest godina.

Brzo je postala jedna od najsjajnijih predstavnika italijanske elite. Njen privatni život punio je novinske stupce, a javnost su posebno zanimale brojne romanse s rediteljima, glumcima pa čak i režiserima. Mediji su pisali da je za vreme snimanja završila u krevetu s rediteljem Markom Ferarijem, što nije bila istina. Naime, par je započeo romansu dugo nakon što su novinari počeli da ih povezuju.

foto: Profimedia

Na vrhuncu slave raskida s Ferarijem, a ubrzo upoznaje Federika Faćinetija koji ju je obasipao poklonima i ostalim znacima pažnje. Ubrzo su počeli da izlaze, a nakon nekog vremena uplovili su u bračne vode. Par je dobio dvoje dece - sina Andreu i ćerku Karolinu.

Suprug je uskoro posao njen menadžer, a par je zog njegove "nestašne" naravi i sklonosti preljubi imao sve više problema. On je navodno rekao da je njegova supruga neverovatno dosadna - kako u krevetu, tako i u razgovoru. Osim toga, bio je uključen u "mutne" poslove pa je glumica ubrzo ponela zahtev za razvod.

foto: EPA/Daniel Novotny

Na kraju svega, sreću u ljubavi je pronašla sa deset godina mlađim biznismenom Fabriciom Kerverom, sa kojim je u braku još od 2008. godine.

O njoj se pre nekoliko godina pisalo zbog utaje poreza, a 2015. osuđena je na osam meseci zatvora ili novčanu kaznu od 30.000 evra jer je odbila da odigra predstavu kako bi večerala s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Godinu dana kasnije podnela je dokumente za dobijanje državljanstva Ruske Federacije.

foto: EPA/Sergei Ilnitsky

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

