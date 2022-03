NE SMETA MI ŠTO ME GLEDAJU KAO ČUDAKA: Pevačica Konstrakta postala FAVORIT iz senke, a objasnila i zašto pominje Megan Markl

Ana Đurić, poznatija kao Konstrakta, postala je favorit iz senke na festivalu "Pesma za Evroviziju '22".

Do samog polufinala malo ljudi je znalo ko je uopšte ova ekscentrična pevačica, a onda su svi počeli da pričaju o njoj i da pevuše njen stih "umetnica mora biti zdrava". Konstrakti ne smeta što je ljudi gledaju kao čudaka.

- Kažu mi da sam iritantna, ali i da podsećam na Lejdi Gagu. Dopada mi se kada mi to govore! Ljudi se začude kada prvi put čuju moju pesmu "In Corpore Sano" i pitaju se šta je to.

Ali već posle prvog slušanja traže da im pustim ponovo! - kaže pevačica za Informer, inače članica grupe "Zemlja gruva". Ana u svom stilu objašnjava zbog čega u pesmi pominje Megan Markl, suprugu britanskog princa Harija.

- Odlučila sam se da u pesmi pomenem Megan jer novine pišu da ima lepu kosu... Ma ima lepšu kosu i od Kejt Midlton, da se ne lažemo. Kejt ima lepe šešire, a Megan lepu kosu. I Megan je prognana, a mi podržavamo prognane ljude.

Inače, ljudi na Tviteru su imali zanimljive komentare na račun umetnice.

Pustila ja mami nastup #incorporesano, žena ne trepće celu pesmu, ukočila se. Ja koja joj umirem od smeha i ona koja konačno izgovara samo: Nije ovo smešno! Toliko o tome. #konstrakta #pze #PZE22 — Milica (@piruetanapapiru) March 4, 2022

Neki su se čudili kako ljudi ne shvataju šta je pesmom htela da kaže.

tuzno je koliko ljudi ne kapira uopste ni o cemu je pesma i koliko je zapravo pokidao nastup, izvedba, sve #konstrakta #pze22 — ˗ˏˋ Andjela Jokovic ˊˎ˗ (@andjelajokovic) March 3, 2022

Neki navijaju.

Konstrakta je genijalna i apsolutno zasluzuje da ide na Evroviziju. You have one job people.#Eurovision #konstrakta #evrovizija — Dimitrije (@yzodix) March 4, 2022

Takođe, na Tviteru su i napravili i ankete, a glavno pitanje je Konstarkta ili Sara Jo, a rezultate možete pogledati ispod.

I anketa broj 2.

Kako je onakav tim Sare Jo uspeo da omane u režiji, animacijama i svetlu?! 😢 Sa druge strane Konstraktin pokidao u svim tim segmentima.#pze22 #sarajo #konstrakta — EUROVISION_PREDICTIONS (@PREDICTIONS2k22) March 5, 2022

