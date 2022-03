TO ŠTO SARA JO OSEĆA, TO JE NJENA STVAR! Konstrakta BRUTALNO ISKRENA: Moraš uložiti da bi dobio pažnju ljudi ili IMAO HIT

Konstrakta je istakla da u poslednje da se u poslednje vreme ljudi mnogo više bave njom nego pesmom.

- Pa svakako da je Ana lakše biti, ali u poslednje vreme ne stižem da budem ona već samo Konstrakta. Od kako je pesma odabrana za Evroviziju ja se bavim odgovaranjem na pitanja koja se tiču Konstrakte i pesme, ali bi više volela da se bavimo pesmom, a ne samom Konstraktom - istakla je Konstrakta u Jutarnjem programu na Kurir televizija.

Navela je da je pesma puna poruka koje ljudi izdvajaju, ali da se ljudima takođe sviđa i koreografija.

- Poruka je više, svako izdvaja onu koja mu je bitna i mislim da je to upravo i bogatstvo ove pesme. Bogatstvo same pesme je slojevita, pa se neko samim tim i hvata samo za koreografiju. To je isto lepo, raširila se stvar, postala je viralna i to je dobro - rekla je Konstrakta.

Njen instgram nalog je doživeo nagli rast, ali potom je i nestao, što je ljude jako zabrinulo. Mada pevačica je otkrila do čega je reč.

- Baš se desio veliki skok. U četvrtak sam imala 2.000 pratilaca na instagram profilu što je pretpostavljam da je neki moj prirodan profil. Za dva dana se desio taj skok na 65.000 pratilaca i sa tim profili koji tako brzo porastu njima se često desi ovo, ali iza toga stoji i moja naivnost jer sam ja otišla da se verifikujem na lažni profil. Nije bilo hakovanja, hakovanja. Ispalo je dobro u tom smislu maloh povlačenja, videćemo da ih vratimo to je procdes koji traje. Svakako je dosta mene svuda u medijima i mislim da bi prijalo to da splasne malo - navela je Konstrakta.

Navela je da će se pesma izvoditi na srpskom i da će tako i ostati.

- Na srpskom jeziku, izgubilo bi se dosta kada bi se to prevodilo na engleski. Radi se na tome da se taj tekst iskomucira na što više jezika kroz titl koji će se nalaziti na pesmi - istakla je Konstrakta.

Konstrakta je odgovorila na pitanje šta misli o brojnim komentarima po pitanju Sare Jo koja je mnogo uložila u Beoviziju, pa izgubila.

- Mi ne znamo koliko je Sara Jo uložila, niti koliko sam ja uložila ili recimo Aca Lukas. To su komentari, nije o nečemu o čemu treba da razmišljamo. Ono što Sara oseća to je nekako njena stvar. Dok je trajala kampanja ona je bila u vrhu, pa se desio taj preokret i to je zapravo interesantno. Mada to koliko je ko uložio, ko se kako oseća to su druge stvari - rekla je Konstrakta.

Ona smatra da je do popularnosti teško doći osim ako ne uložite veliki novac ili nemate hit.

- Očigledno je potrebno velika mašinerija da se dođe do ljudi i sad to većina nema. Kad kažem mašinerija mislila sam na ovaj događaj na izboru pesme za Evroviziju. Morao bi mnogo da uložiš da bi dobio pažnju ljudi ili da imao hit što nije baš tako lako. To stvarno ne znam, to su te velike tajne kako napraviti hit i doći do ljudi - istakla je Konstrakta.

Konstrakta je progovorila i o tome šta će biti ako pobedi na Evroviziji.

- Ništa, idemo dalje. Mi smo onda završili svoj posao, bolje pitanje je šta će RTS da radi. Svi mi bi trebali da se pripremimo za jednu takvu stvar. Moj fokus je na tome da odradimo najbolje što možemo pa sad dalje videćemo, ako pobedimo to je dobro za našu zemlju. Jako bih volela da pobedimo - rekla je Konstrakta - dodala je Konstrakta.

