OVO JE DOKAZ DA POBEDA KONSTRAKTE NIJE NAMEŠTENA! Fama oko predstavnice Srbije na Evroviziji ne jenjava! Mili rešio da progovori

Pre nedelju dana Srbija je dobila ovogodišnju predstavnicu na "Evroviziji" u Torinu, Anu Đurić Konstraktu (43), a njena pesma i nastup vrlo brzo su postali viralni na internetu.

Kompozitor Aleksandar Milić Mili progovorio je o Konstraktinoj numeri, a odmah na početku naveo je da je oduševljen istom.

- Konstrakta je fantastična. Jednostavno mislim da je poruka koju je ona uputila i nama i svetu odlična, ističe koliko je bitna čistoća uma, to je jedan originalan koncept. Drago mi je da je konceptualnu umetnost napravila viralnom na našim prostorima - kazao je Mili, pa se osvrnuo na priče da je "Pesma za Evroviziju" bila nameštena, te skandale Ace Lukasa na tom festivalu.

- Ne, ne, to je nemoguće. Vidite i sami kakva je reakcija, čak i svetske zvezde na to reaguju. Tu se vidi da nije ništa namešteno. A Lukasovi skandali, zaista ne znam ništa o tome - istakao je pred kamerama, aludirajući na nedavnu objavu američke umetnice Zendeje na Instagramu sa Konstraktom.

Ana Đurić Konstrakta govorila je, podsetimo, o tome kako je pripremila svoje naslednike na negativne komentare na društvenim mrežama.

- Mi dosta pričamo sa decom, ali uvek im kažem "To niste vi, to je vaša mama, biće svakakvih komentara, ako vam neko nešto kaže prosledite ih do mene". Svi u mojoj porodici znaju šta radim i podržavaju me i učestvujemo u tome, i tu nema nekih problema - objasnila je pevačica gostujući na televiziji "N1".

- Normalno je da postoje ovakvi i onakvi komentari i nenormalno bi bilo da su svi zadovoljni i presrećni, to što postoje različiti komentari je zdrava situacija - dodala je ona.

Osvrćući se na negativne komentare povodom drugoplasirane pesme pevačice Sare Jo, Konstrakta je rekla da je to ružno i da govori o jednosmernosti.

- Ako nije ovo onda je ovo, ta isključivost ne vodi ničemu, može biti dobro i jedno i drugo, sad je pažnju skrenula ova pesma, ali ko kaže da ova druga nije dobra... Takav način razmišljanja nam ne donosi ništa dobro - zaključila je ona.

