KAKO KONSTRAKTA VASPITAVA DECU? Prvi put pričala o deci: Biće mnogo ružnih komentara, a evo šta ZDRAVA UMETNICA misli o tome!

Pevačica Ana Đurić Konstrakta izazvala je veliku pažnju javnosti kada je pobeila na takmičenju "Pesma za Evroviziju '22", prošle subote. O ovoj pevačici ne prestaje da se priča, a njena pesma "In corpore sano" ušla je u trending svuda u svetu.

Konstraktin privatni život preko noći postao je jedna od glavnih tema, a ona je sada govorila o negativnim posledicama toga što je javna ličnost, te kako vaspirava decu.

- Mi dosta pričamo sa decom, ali uvek im kažem "To niste vi, to je vaša mama, biće svakakvih komentara, ako vam neko nešto kaže prosledite ih do mene". Svi u mojoj porodici znaju šta radim i podržavaju me i učestvujemo u tome, i tu nema nekih problema - prenosi Blic.

Ona je objasnila i da su negativni komentari sastavni deo njenog posla, te da je zdravo da oni postoje u nekom obliku.

- Normalno je da postoje ovakvi i onakvi komentari i nenormalno bi bilo da su svi zadovoljni i presrećni, to što postoje različiti komentari je zdrava situacija - dodala je ona.

