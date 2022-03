KONSTRAKTA NIJE MOJ FAZON, IMAO SAM DRUGE FAVORITE! Saša Matić dao svoj sud, otkrio i detalje sa svadbe Lukasovog sina!

Pevač Saša Matić trenutno je na Kopaoniku gde je odgovarao i na pitanja novinara pre nastupa.

Matić se osvrnuo i na svadbu Lazara Vuksanovića, sina Ace Lukasa, na kojoj je prošlog vikenda bio gost.

- Odlično sam se proveo, Aca je moj drug godinama, odrasli smo zajedno na Karaburmi, znam mu celu porodicu, oni su sjajni. Znate, kada dođete kod nekoga čistog srca, onda ne može da vam bude loše. Zapevao sam, Aci sam prepustio da vodi priču, pa smo pevali šta nam padne napamet u datom momentu, bilo je super - rekao je Saša.

foto: Nenad Kostić

Pevač je nedavno bio jedan od autora nove pesme Zdravka Čolića.

- Zdravko je sjajan tip, ne treba pričati kolika je zvezda i kolika mi je čast što sam mogao da se nađem kao autor Čolića - otkrio je Matić, koji će uskoro obeležiti 20 godina karijere.

- Biće turneja, veliki koncert u Beogradu, Splitu, Zagrebu, u regionu još nekoliko velikih, svašta se sprema - rekao je Saša, koji kaže da u svojoj biografiji ne bi ništa menjao:

- Da ste me pitali pre 15 godina, možda bih rekao da imam nešto da promenim, to je tada definitvno bio tim sa kojim sam radio, a pošto sam ga pre 10 promenio, onda ne bih ništa.

foto: Nenad Kostić

- Mislim da je zaslužio više. Nisam se time bavio mnogo, pratio sam samo finale i pesma je dobra. Navijao sam da pobedi, on i još nekoliko njih su mi bili favoriti. Uvek ću biti pristrasan kada je u pitanju on jer mi je prijatelj, Konstraktina pesma se dopala ljudima, nije moj fazon iskreno. Kada je modernija muzika u pitanju, navijao sam za druge ljude, Angelinu i Saru Jo, to mi je bilo fenomenalno. Želim joj svaku sreću u Torinu - iskren je pevač.

Na pitanje da li bi snimio duet sa Sarom Jo, rekao je:

- To je pitanje za razmatranje, zašto da ne.

Saša je za kraj otkrio da voli da provodi vreme na Kopaoniku.

- Više volim more, ali volim da dođem na Kopaonik jer je dosta mojih prijatelja ovde, a i volim spa centre, kada su sa mnom u sauni ne vole da ja ložim, preteram - zaključio je Matić.

foto: Promo

Kurir.rs

