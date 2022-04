NJEGOV PRIVATNI ŽIVOT ZA MNOGE JE MISTERIJA: Poznati glumac u braku je više od PET decenija, a ovo je njihova TAJNA!

Branko Cvejić je jedan od najprepoznatljivijih glumaca. Od Baneta Bumbara i njegovih prvih uloga, pa do ovih polsednjih, dok ga mnogi znaju kao Listera iz "Porodičnog blaga". Međutim, za svo to vreme, uspeo je da sačuva privatni život od očiju javnosti.

Branko Cvejić je išao u školu sa Srđanom Karanovićem, autorom serije "Grlom u jagode", tako da mnoge priče iz njihovog života i školovanja su završile u toj seriji. Sa druge strane, u pozorištu je bio deo grupe koju su zvali Bojanove bebe. Reditelj Bojan Stupica je u Jugoslovensko dramsko doveo njega, Svetlanu Bojković, Josifa Tatića, Đurđiju Cvetić, Tanasija Uzunovića, Laneta Gutovića i mnoge druge i sa njima napravio revoluciju na daskama koje život znače.

Privatni život, brak, Branka Cvejića nije izazivao pažnju medija, za šta su u najvećoj meri zaslužni glumac i supruga Vesna. Njih dvoje su odrastali zajedno i zabavljaju se još od fakulteta, a mnogo toga iz njihovog braka je za javnost pod velom misterije. Kako sam glumac kaže, opstali su jer se međusobno odlično razumeju i dopunjavaju. Trudili su da im najvažnija preokupacija budu ćerka i sin, Bojana i Žarko, ali i unuka Zora.

- Mi smo, može tako da se kaže, odrastali zajedno. Počeli smo da se zabavljamo još kad smo krenuli na fakultete i, eto, to se nastavilo toliko decenija. Vesna je doktor nauka, profesor biohemije. Ali nije to loše, zato što sam se, iz radoznalosti valjda, družio s raznim ljudima, namestilo se tako. Kumovi su mi arhitekte, prijatelj sam s mnogim glumcima, to je normalno, kao i s supruginim kolegama doktorima i naučnicima - rekao je ranije Branko.

foto: Vlada Šporčić

Brak Branka Cvejića nešto je na šta je čuveni Lister iz serije "Porodično blago" posebno ponosan, dok jednako uživa i kada drugima govori o svojim naslednicima. Pre dve godine imao je zdravstvenih problema, a prošle godine je o tome pričao. - Idem redovno na kontrole, naravno. Imao sam stvarno sjajne lekare, izvanredne. Znate, čim se radi o nečemu oko srca to je dosta komplikovano. Sada sam odlično, hvala na pitanju - rekao je tom prilikom, ne iznoseći više detalja, dok je poznato da mu je ugrađen bajpas posle operacije na srcu.

foto: Dragan Kadic

Na početku pandemije korona virusa govorio je ovako: - Što reče jedan moj prijatelj, stariji od mene, stručan u oblasti epidemiologije: ako ne umremo od korone, umrećemo od gladi kad virus prođe. A u svakoj dobroj šali glavnu ulogu igra zbilja. Ja više nemam mnogo vremena, a odgovorno mogu da poručim svakome, pogotovo mlađima: treba ceniti vreme na vreme.

(Kurir.rs/Alo)

00:13 BJELOGRLIĆ STIGAO U SUD Poznati glumac danas seda na optuženičku klupu