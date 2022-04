KRIS ROK JE ZBOG ŠALE DOBIO ŠAMAR, A NJIH SU CENZURISALI: Ovo su ZABRANJENI VICEVI komičara koji su u stvari BRUTALNE UVREDE

Poznato je da se komičari sa svojim šalama i nastupima često nalaze u sivoj zoni između oštrog humora i društveno (ne)prihvatljivog govora.

Nakon što je komičarka Ejmi Šumer otkrila da su joj producenti zabranili šalu o Aleku Boldvinu koju je htela da ispriča na dodeli Oskara, a koja se ticala nesreće na snimanju filma "Rust", portal BuzzFeed izdvojio je još neke slučajeve u kojima su komičari i voditelji morali prisilno da se cenzurišu.

1. Voditeljka i stend-ap komičarka Niki Gleser na nastupu na televizijskoj stanici Comedy Central nije smela da ispriča vic o Kejtlin Džener, poznatoj američkoj sportistkinji, trans-ženi i javnoj ličnosti, koja je učestvovala u četiri automobilske nesreće. U jednoj od njih je jedna žena poginula.

Vic bi, u slobodnom prevodu, glasio ovako: "Kejtlin Džener, kakva predivna žena – je stradala pred tvojim autom pre četiri godine."

2. Tu nije kraj s pričom o Niki Gleser, Kejtlin Džener i cenzurom. Džener ima šestoro dece s tri žene, na šta se komičarka našalila da Džener vidi svoju decu ređe nego Stivi Vonder svoju.

3. Komičaru Džefu Rosu na istoj je stanici, u specijalu pod nazivom "Roast of Justin Bieber", iz nastupa isečena šala o Polu Vokeru, glumcu koji je poginuo u automobilskoj nesreći zabivši se u drvo.

Ros je citirao Ludakrisa, jednog od voditelja programa, odnosno njegove stihove: "Move, bitch, get out of the way" (Kučko, beži mi s puta, prim. prev.), a zatim je dodao da je to Pol Voker trebao da kaže onom drvetu.

Ni Ludakris ni Džastin Biber nisu bili srećni zbog ovog vica.

4. U istom šouu je i Pit Dejvidson ispričao šalu na račun Pola Vokera, koja je takođe kasnije isečena: "Prošle godine je Džastin Biber uhapšen zbog prebrze vožnje. Nažalost, nije jurio s Polom Vokerom."

5. Glumica i komičarka Vitni Kamings ispričala je kako su joj jednom prilikom cenzurisali šalu o Bretu Ratneru, reditelju i producentu optuženom za seksualno napastvovanje.

Kamings je rekla da se po Holivudu priča da neko treba da popuši Ratneru ako želi da dobije ulogu u njegovom filmu, a da bi mu ona popušila samo da prestane da snima filmove.

6. Mišel Volf, koja je 2018. vodila ceremoniju na večeri za novinare koji izveštavaju o Beloj kući, a na kojoj tradicionalno prisustvuju i predsednik i potpredsednik SAD, nije smela da ispriča sledeći vic: "Bilo bi super da je Hilari predsednica. To bi pokazalo da žena zaista može sve da postigne – samo ako je to njen suprug uradio prvi."

7. Entoni Džeselnik jednom prilikom nije smeo da ispriča šalu o porodici Čarlija Šina, i to na zahtev slavnog glumca. Hteo je da ispriča sledeće: "Čarli, ti imaš sjajnu porodicu. Tvoj brat je Emilio Estevez, tvoj tata je Martin Šin, a tvoja mama je neka glupa kuja."

