HITOVI PINK FLOYD-A 1. JUNA U BELEXPO CENTRU

Bend Nick Mason's Saucerful of Secrets danas započinje svoju veliku svetsku turneju koncertima u Irskoj, odakle se sele u Veliku Britaniju gde će za manje od mesec dana održati 19 koncerata. Potom će krenuti u osvajanje našeg kontinenta, te će u evropskim metropolama tokom dva meseca održati čak 39 koncerata, među kojima je i beogradski koncert 1. juna u Belexpo centru.

Nick Mason, legendarni bubnjar, će sa svojim bendom izvoditi najveće hitove Pink Floyd-a sa početka njihove karijere, a u ovom jedinstvenom poduhvatu učestvuju i druge muzičke legende koje su ostavile neizbrisiv trag na svetskoj rock sceni. Pored Masona na bubnju, ovu supergrupu čine Geri Kemp gitarista grupe Spandau Ballet, Lee Harris gitarista grupe The Blockheads, Gaj Prat (bas) koji je sarađivao sa Pink Floydom, kao i Dom Beken na klavijaturama.

Koncerti NMSOS su zadržali duh improvizacije, kao što je to inače radio Pink Floyd čiji su nastupi bili revolucionarni. “Mislim da smo kao grupa uvek bili malo izvan glavnog toka istorije popularne muzike. Šta god da privlači pažnju javnosti kad je o nama reč - nikad nije u pitanju samo jedan naš aspekt. Rekao bih da smo na početku kao bend bili prava stvar, baš za to vreme u kome smo se pojavili, sredinom šezdesetih - išli smo smerom na koji su Bitlsi ukazali, kad su muziku gurnuli ka malo složenijim zvucima, tekstovima i smelim scenskim nastupima, sa filmskim snimcima emitovanim u pozadini - umesto dotadašnje konstantne promocije pojedinaca, koji su morali da budu u prvom planu. Tako smo dali priliku publici da više učestvuje u koncertima i postali smo glavni zastupnici te nove umetničke ideje. Mislim da ako uspeš da inspirišeš ljude, oni uvek reaguju na tekstove i na duže kompozicije koje traže pažnju - a to je ono što je obeležilo razliku između nas i ‘mejnstrima’.” objašnjava Nick Mason.

Nick Mason je 2018. godine započeo svetsku turneju sa projektom A Saucerful of Secrets, koji je nazvan po drugom albumu Pink Floyd-a, a cilj je da obnovi epohu u kojoj je stvarala legendarna grupa, tako da beogradsku publiku u Belexpo centru očekuje koncertna improvizacija albuma "The Piper at the Gates of Dawn", "Obscured by Clouds" i drugih velikih hitova.

Ulaznice su u prodaji preko mreže Ticket Vision, kao i online na tickets.rs, po ceni od 3200 do 4900 dinara. Ulaznice kupljenje za koncert Nicka Masona u Sava Centru, koji je prvobitno bio najavljen za 2020, a onda i 2021. godinu, važiće i za koncert 1. juna 2022. godine u Belexpo centru.

