KAKAV PROPUST UŽIVO: Potpuno POGREŠAN PREVOD Konstraktine pesme izazvao HAOS! Gore društvene mreže: Ovo miriše na SABOTAŽU

U sinoć održanom prenosu drugog polufinala Evrovizije na Jutjubu dogodio se niz grešaka kada je u pitanju prevod srpske pesme "In corpore sano" na engleski.

Naime, oni koji su na Jutjubu uključili opciju titlova na srpskom jeziku, mogli su da primete ogromne greške u prevodu sa srpskog na engleski.

Latinski je nekako i prošao. Međutim, sa srpskim je očito malo teže išlo. Titl se pojavljivao na refrenu kao: "Artists must be healthy", ali sve ostalo je bilo poprilično diskutabilno.

Već početak, čuveno: "Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl, koja li je tajna?" prevedeno je kao: "Plenty of time", a posle su usledile besmislene rečenice poput: "Time with on your ear", "I'm gonna cost even more time" i slično.

Društvene mreže su se odmah usijale zbog ovoga, posebno kad se uzme u obzir da je veliki broj ljudi gledao Evroviziju baš preko Jutjuba. "Ovo miriše na sabotažu", "nečuveno, kakav propust", "da li su oni normalni, kakav je ovo prevod?", samo su neke od poruka ispod zvaničnog snimka drugog polufinala na ovom sajtu.

U međuvremenu je na pomenutom lajv strimu onemogućena opcija titlova, te se sada može videti samo onaj prevod koji je zvaničan, a koji se mogao videti i u uživo prenosu na televiziji.

