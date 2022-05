KONSTRAKTA NAMERNO POSLEDNJA PROGLAŠENA ZA FINALISTU EVROVIZIJE: Napeto do poslednjeg trenutka! Ovo je razlog DRAME u polufinalu

Srbija je sinoć prošla u finale 66. po redu Evrovizije, ali to nismo znali do samog kraja, s obzirom na to da smo poslednji prozvani kao zemlja koja se plasirala dalje. Tako je završnica polufinala bila i te kako napeta, kako za srpsku delegaciju u Torinu, tako i za sve koji su navijali iz Srbije, ali i šire.

Kad su voditelji konačno, na samom kraju proglašenja, izgovorili "Srbija", Konstrakta se uhvatila za glavu i vrisnula:

- 'Ajde, bre! Jao... Dobro je, OK je!

foto: Printscreen/RTS

Inače, redosled prolaska u finale nije i rangiranje po broju glasova koje su zemlje osvojile. Organizatori sami biraju kad će koju državu prozvati, a Konstraktu i Srbiju su ostavili za kraj iz jasnog razloga.

Kako je u ovom polufinalu važila za favorita za prolazak, te je njen nastup na Jutjubu malo pred proglašenje imao ubedljivo najviše pregleda (više od 250.000 puštanja, a, poređenja radi, drugoplasirana Finska oko 40.000), jasno je da su želeli da bude neizvesno do samog kraja i da se publika pita - gde je Srbija?

foto: Printscreen/RTS

Države koje su se sinoć plasirale dalje su: Belgija, Češka, Azerbejdžan, Poljska, Finska, Estonija, Australija, Švedska, Rumunija i Srbija, pa je tako naša zemlja jedina iz nekadašnje Jugoslavije koja će biti u finalu.

Zemlje koje juče nisu prošle u finale su: Severna Makedonija, Crna Gora, Izrael, Gruzija, San Marino, Irska, Kipar i Malta.

