GAZI 6. DECENIJU, A POKAZALA ŠTA JE STIL I SVIMA ODRŽALA LEKCIJU U KANU: Imala BURAN ljubavni život, volela je i SINA i OCA! FOTO

Na premijeri filma "Triangle Of Sadness" u okviru Kanskog festivala stigla je i Karla Bruni, redovan gost ovog događaja, zasenivši sve prisutne iskonskom elegancijom i fantastičnom figurom, iako gazi već šestu deceniju.

Karla, bivši supermodel, i žena nekadašnjeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, blistala je u jednostavnoj, ali moćnoj i otmenoj toaleti koja je naglasila njeno vretenasto, vitko telo koje prkosi starenju.

Ona je izabrala divnu toaletu brenda Celine u boji jorgovana, koja je u celini protkana svetlucavim cirkonima, a izdanje je upotpunila skupocenim nakitom - dijamantskom ogrlicom sa zelenim i ružičastim dragim kamenjem.

Gospođa Bruni je savršenim stavom i smaouverenim hodom pokazala da nije zaboravila dane koje je provela na pisti, a duga kosa blago uvijena na krajeve učinila je da deluje još mlađe.

Karla je jednom prilikom istakla da liniju održava zahvaljujući vežbanju, pilastesu i jogi. "Kada sam bila mlađa, samo sam išla okolo - pušila i jela brzu hrana. Ali, sada se stidim kada nisam u formi. Ne bih marila da nisam javna ličnost, a ljudi me stalno fotografišu. I mom suprugu je stalo do toga", istakla je svojevremno nekadašnja prva dame Francuske prenosi Blic Žena.

Podsetimo, Karla, koja je i pevačica i tekstopisac, udala se za Sarkozija 2008. godine, i to posle svega tri meseca zabavljanja, a ona je svojevremno istakla da je i pre njega imala ljubavi, ali da je on ipak "onaj pravi" i da je to znala čim ga je ugledala.

"Bilo je kao u bajci. Nikada mi se to pre nije desilo. To je sreća. Ljubav se ne dešava tako lako. Imala sam stvarno puno sreće. Možda sam uradila nešto dobro u prošlom životu", rekla je ona.

Par ima i desetogodišnju ćerkicu Đuliju, a Karla iz veze sa filozofom i voditeljem Rafaelom Entovenom ima 20-godišnjeg sina Orelijena.

Inače, vrlo je zanimljivo da je i pored devet godina zajedništa sa pomenutim Rafaelom, Karla bila i u ljubavi sa njegovim ocem Žan-Polom Entovenom. Na njen spisak ljubavnika upisali su se i Mik Džeger i Erik Klepton.

