GLEDALI STE GA U TOP GANU, A NISTE ZNALI DA JE SRBIN: Zgodni glumac koji je pobedio TOMA KRUZA rešio da je vreme za OVU PROMENU!

Kultni film sa Tomom Kruzom u glavnoj ulozi, Top Gun, dobio je svoj nastavak, koji je upravo ušao u bioskope. Međutim, malo ljudi se seća da u prvom delu filma je glumio i naše gore list, Rik Rosović, koga smo gledali i na domaćem filmu.

Rik Rosović je poreklom iz Like, odnosno njegov pradeda je kao dečak otišao sa roditeljima iz Like u Ameriku. I dok su se Rikovi otac i majka bavili biznisom, on se okrenuo glumi. Osamdesetih, čak nekoliko godina je imao svoje zvezdane trenutke. Glumio je u "Termiantoru", komediji "Rozana" i "Top Ganu", u kom je imao ulogu Slajdera, prijatelja Val Kilmera.

Osim naravno priče o pilotima i njihovih vratolomija u vazduhu, najupečatljivija scena iz kultnog filma u kojoj dominira Rik Rosović jeste kada on i Val Killmer igraju odbojku na pesku protiv Toma Kruza i Entonija Edvardsa.

- Nije bilo ništa u scenariju o odbojkaškoj sceni, tako da nije bilo puno planiranja o tome kako da je snimio. Iznenada se jednog dana ta scena pojavila na rasporedu snimanja. Mislim da smo bili na nekom parkingu, koliko se sećam, i samo su dovezli pesak gde je bila dobra pozadina po mišljenju reditelja. Ta scena je jedna od onih koje su dale pečat filmu, mnogo više nego što sam tada očekivao. To je zabavno. Bio sam u dobroj kondiciji, Tom i momci... Mislim da smo Val i ja pobedili, ako se dobro sećam - ispričao je nedavno Rik Rosović, prisećajući se uloge u "Top ganu".

Čim je "Top Gan" postao svetski bioskopski hit i najgledaniji film godine, Rik Rosović je prvi put došao u Beograd, u zemlju svojih predaka, gde je snimao film u srpsko-američkoj produkciji "Tajna manastirske rakije".

Film je sniman 1988. u režiji Slobodana Šijana, kome je on trebalo da posluži kao probaj na zapadno tržište. Produkciju je radio Dan Tana. Međutim, ovaj film se vodi kao jedan od neuspešnijih iz tog perioda, jer i pored priče i interesantnih glumaca, prošao je loše i kod publike i kod kritike. Šijan nakon ovog filma nije snimao nekoliko decenija.

Rosović je imao status zvezde kad je stigao u Jugoslaviju na snimanje. U jednom od intervjua, izneo je impresije o zemlji i ljudima.

- Ovde mi se sviđa što se ljudi pokazuju onakvim kakvi su. Na primer, na plaži, na njoj se mogu videti svi oblici i sve veličine, mladi, stari, svi na jednom mestu uživaju u suncu. U Americi su ljudi toliko zauzeti svojim izgledom da ako misle da ne izgledaju onako kako misle da bi trebalo da izgledaju, oni se neće skinuti. Stide se svojih tela ako nisu lepa. Ovde se ljudi niti brinu za svoj izgled niti za težinu. Svi jedu sve što im se jede u to na svakom mestu, ispričao je američki glumac za Ilustrovanu politiku, rekavši da ga i nervira šti higijena ipak nije na zavidnom nivou, odnosno da ljudi bacaju đubra na sve strane.

Danas, Rik Rosović (65), je oženjen šveđankom Evom sa kojom ima dvoje dece i uglavnom žive u Švedskoj. Ne bavi se više glumom, s tim što se par puta vraćao iz penzije. Pre početka snimanja nastavka filma, vatreni fanovi ove storije o pilotima su navijali da se i Rosovič uđe u ekipi, međutim, to se ipak nije desilo, jer su svoje uloge iz prvog dela reprizirali samo Kruz i Kilmer.

Iako mu je uloga vojnog pilota donela najveću slavu, Rosovič je jednom prilikom izjavio da nije fan letenja, i da odlaže tako dugačka putovanja što više može i da će iskoristiti svaku moguću priliku da ne putuje avionom.

