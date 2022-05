OPTUŽUJU JE DA JE IMALA 12 OPERACIJA LICA, A EVO ŠTA ONA KAŽE: Evo kako se sestra Kardašijan transformisala do NEPREPOZNATLJIVOSTI

Kloi Kardašijan je odgovorila na tvrdnje da je čak 12 puta išla na operacije lica, zbog kojih izgleda mnogo drugačije nego što je izgledala 2007. godine, kada je bila na početku karijere.

U podkastu "Not Skinny But Not Fat" negirala je ove navode i istakla da je "išla na samo jednu operaciju nosa i nekoliko tretmana botoksom".

"Mnogo mi je smetalo kada su ljudi pričali da sam 12 puta operisala lice. Uvredila sam se. Čak su nagađali i da sam išla na transplantacije lica. Stvarno me zanima kako su došli do tog zaključka. Možda ću se nekada odlučiti na taj korak, u ovom momentu sam zadovoljna svojim izgledom", rekla je.

Takođe je naglasila da mrzi kada je porede sa sestrama.

foto: Profimedia

"Stvarno mi je muka od toga što konstantno moram da slušam laži", dodala je.

Kloi je i prošle godine bila na udaru kritika zbog značajne promene izgleda. Iako je posvetlila boju kose i više ne nosi toliko naglašenu šminku, njeni fanovi misle da se njeno lice značajno izobličilo jer redovno odlazi "pod nož" i objavljuje retuširane fotografije.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:30 OVAKVU KIM KARDAŠIJAN NIKAD NISTE VIDELI Promenila sve na sebi, a na MET GALA svi gledali u GOLE GRUDI TOP MODELA (FOTO/VIDEO)