KAKO SPREČITI BORE I ŠTA SE NIKAKO NE STAVLJA U LICE: Doktorka objašnjava zašto se pri povećanju usana stvaraju DEFORMACIJE

Ukoliko u lice aplikujete neproverene i veštačke supstance, samo je pitanje dana kada će doći do neželjenih posledica. Zato brigu o vašoj lepoti prepuštajte samo školovanim stručnjacima, a nikako priučenim osobama bez iskustva.

Joana Batsilao, specijalista estetske i antiejdžing medicine dala nam je odgovore na bjuti pitanja koja muče sve žene. Ako vas zanima kako da sprečite bore, istopite masne naslage bez odlaska "pod nož", ali i kojih neproverenih materijala da se klonite, nastavite da čitate ovaj tekst.

Kako najbrže do odmornog i blistavog izgleda?

Tretmani za blistavo sjajno lice dele se na dve kategorije - kozmetičke i medicinske, ističe Joana za Žena.rs.

Kozmetički tretmani, kao što je prirodni tretman “Gino” ili “Kleopatra tretman” iz Londona, koktel koji se sastoji iz raznih seruma, zatim “Green Peel”, prirodni piling koji se sastoji od raznih biljaka, svi oni automatski daju lepo i jedro lice. Kada pacijent prvo dođe kod nas, uradimo mu skener kože i tako dobijemo informacije o stanju njegove kože, hidrataciji, elastičnosti, količini sebuma i po tome preporučujemo adekvatan tretman.

Medicinske terapije sprovode isključivo estetski doktori ili dermatolozi, a to su tretmani poput hemijskih pilinga, koji uzrokuju mikroperutanje kože, skidaju površni sloj, i izlazi nova podmlađena koža.

Zatim, mezolifting, ili “mezoglow”, to su multivitaminske bombe, kokteli koji imaju jako puno hijalurona kolagena, elastina, 24 različite vrste vitamina, i koji daju instant svežinu i jedrinu. Jedan od najomiljenijih tretmana u svetu je “Holivudski tretman”, rade ga sve poznate ličnosti pre bitnih događaja i takođe ima momentalni efekat.

Koji materijali su štetni i mogu izazvati deformacije na licu?

Najneprijatnije promene na licu vidljive su kada se koriste veštački materijali, na primer popunjavanje usana biopolimerom ili silikonom, zatim jagodice koje se popunjavaju silikonom, kaže naša sagovornica. Takođe, nestručnim izvođenjem procedure, može da dođe do migriranja masnog tkiva. Loš kvalitet hijalurona može da dovede do ozbiljne alergijske reakcije, kao i do migracije materijala.

Doktor koji se bavi estetskom medicinom treba da ima veliko iskustvo, minimum dve godine da radi po propisima EU i isključivo i samo doktor sme da izvodi ove procedure, nikako kozmetičari, frizeri i ostala priučena lica… Važno je da materijali budu u originalnim pakovanjima, imaju sve potrebne sertifikate, da se otvaraju ispred pacijenta i čuvaju u uslovima koji su propisani.

Da još jednom ponovimo, veštački materijali se nikako ne smeju aplikovati u lice, jer će kad-tad dovesti do deformacija, a rešenje je tada jedino operacija.

Mogu li se istopiti masne naslage bez operacije?

Najbrža, najefikasnija i najdelotvornija terapija za skidanje masnih naslaga koje su lokalne, kao što su bokovi, “jahaće pantalone”, stomak, kolena ili listovi je mezoterapija. To je najpoznatija neoperativna metoda koja postoji u svetu za preoblikovanje tela i skidanje celulita.

U mezoterapiji se koristi veliki broj raznih supstanci kao što su homeopatski lekovi i razni preparati koji su namenjeni sagorevanju masnih ćelija (fat burners) ili ubijanju masnih ćelija (fat killers). Terapije se rade jednom nedeljno i uz terapiju su obavezne masaže, limfne drenaže za izbacivanje vode ili za razbijanje celulita, presoterapija, LPG, hidromasaža ili druge terapije koje imaju za cilj da poboljšaju cirkulaciju. Terapeut treba da odredi za svaku osobu odgovarajuću kombinaciju tretmana jer je pristup individualan.

Kako i kada sprečiti prve bore?

Preventivni tretmani za bore su sve terapije koje imaju kao cilj da hidriraju i duboko nahrane kožu. Kada sa takvim tretmanima neko kreće u mladim godinama, sa 24, 25, to su razni biološki tretmani koje smo već pominjali, masaže, blagi pilinzi…

A nakon 30, 35 godina može se početi sa malo jačim tretmanima, tačnije, regenerativnim busterima i blagom vrstom hijalurona za početne bore. Postoji jako puno vrsta hijaluronskih kiselina koje se biraju u zavisnosti od dubine bora.

Zatim, imamo i terapiju botoksom koja se koristi za zatezanje lica, ali može da se koristi i preventivno. Kada se aplikuje redovno u malim dozama, usporava starenje, malo blokira mimiku i time ublažava nastajanje bora. Najbolje je koristiti mezobotoks, kombinaciju hijalurona i botoksa, kojim ujedno zatežemo i hidriramo kožu.

