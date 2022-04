ŠERBEDŽIJA O PREMINULOJ GLUMICI: Snežana je više od filma volela život, BEOGRAD, Taru, ali i Vuka Babića i Ljubu Tadića

Snežana Nikšić preminula je u noći između subote i nedelje u 79. godini u Beogradu posle kraće bolesti.

foto: JDP

Jedna od naših najlepših glumica i njen drugi suprug Ljuba Tadić bili su veliki prijatelji s Radetom Šerbedžijom, koji je napisao potresnu poruku preko Fejsbuka.

Bila je gospođica Jugoslovenskoga filma. Kad se pojavila na filmskome platnu sredinom šezdesetih godina,prošloga stoljeća,sve je zaplijenila svojom nadnaravnom ljepotom. Rijetko je tko od naših glumaca i glumica imao tako nekako gospodstveno lice kao Snežana Nišić.

Možda joj je ta činjenica i odmagala u stvaranju svoje filmske karijere, jer su naši tadašnji filmovi upravo vapili za oporim i ruralnim licima . Snežana se svojim stasom i licem nikako nije uklapala u tu balkansku ikonografiju,te je morala čekati da joj se otvori put u građanskim filmovima , kojih je bilo tako malo u to doba u našoj zemlji. I konačno je dočekala sjajnu priliku. Tada ,jedan od najinteresantnijih filmskih režisera iz Jugoslavije, Slovenac Matjaž Klopčič, odabrao je Snežanu za glavnu ulogu njegovoga filma “ Na papirnatim avionima", koji je bio tako dobar da je bio te godine uvršten u službenu konkurenciju Kanskog filmskog festivala. Snežanino lice u tome divnom filmu ,zasjalo je punim sjajem i ljepotom i zasigurno je bilo izuzetno važno za enormni uspjeh toga prelijepoga filma.

Iza toga je postala maskota svih Klopčičevih filmskih sanjarija. Snežana i ja smo bili partneri u dva filma. U “ Čudnovatoj mladosti Borisa Horvata “ koga je režirao Branko Ivanda 1967 godine i u “ Sedmini “ Matjaža Klopčiča 1968. . Bila je nestvarno lijepa i gotovo joj je ta njena savršena ljepota odmagala na filmu. Valjda su je zbog toga i mnogi Jugoslovenski filmovi, ratnih i seoskih tematika, koji su se tada obimno snimali, zaobilazili u velikim krugovima. Ali ona nije bila nesrećna zbog toga. Kao da joj je odgovarala ta posebna i na neki način povlaštena pozicija u Jugoslovenskom filmu. Osim toga, tih njezinih ranih umjetničkih ljeta više ju je zanimao teatar, te je prve uspješne uloge ostvarila u legendarnom Ateljeu Mire Trailović. ( Seakspirova Julija, Saša u Ivanovu, Mrozekov Tango…) Voljela je Snežana i film, ali je više, čini se, voljela život. I to život, koga je ona sebi organizirala na svoj način. Najsretnija je bila u krugu svoje obitelji gdje je sasvim pasionirano i strašno organizirala svoje vrijeme i nije žalila za filmskim ekipama i putovanjima i druženjima. Film je za nju bivao, čini se, umjetnost koju je voljela i cijenila ali kojoj se, ipak, nikada nije željela do kraja davati.. Ostala je tako za publiku ,pa čak i za svoje prijatelje, tajanstvena i misteriozna.

foto: screenshot youtube

Danas, kada razmišljam o njezinoj filmskoj karijeri, dođe mi žao što nije više filmova snimila,ali čini se da je ona to tako sama odlučila. I gotovo da je lijepo sto je to tako bilo. Možda je, tada,u najranijoj mladosti, mogla uzeti kufere, otputovati u bijeli svijet I pokušati to svoje lijepo građansko lice internacionalizirati. I ja sam siguran da bi ona u tome uspjela. Govorila je I Engleski sjajno. Ali Snežana je više od filma voljela sam život. I ljude s kojima je taj život živjela. Vuka Babića, sjajnoga filmskog režisera I intelektualca a kasnije jednog od najvećih umjetnika našega vremena, velikoga Ljubu Tadića. Snježana se potpuno dala toj velikoj ljubavi I opet je film I teatar postavila na sporedni kolosijek svoga života. Tako je počelo I naše druženje jer u to doba Ljuba i ja smo postali najbolji drugari… Voljela je Snežana I Beograd na poseban i svoj način ,čije je Jeseni obožavala ,utapajući se u gradsku idilu posebnih slikarskih I kiparskih izložbi I koncerata klasične muzike. Imala je I svoju planinu Taru koja je za nju postala izvor samoga života I najdublji njegov smisao. Imala je I uvijek uza sebe svoju jedinu kćer Mionu ,kojoj je poklonila čitav svoj život. Snežana Nikšić je bila velika filmska glumica I naša filmska gospođica koja je odlučila da se filmu ne preda potpuno.. Radije je zadržala svoj život čvrsto u svojim rukama. Do kraja.

foto: Zorana Jevtić

Poznata srpska i jugoslovenska glumica Snežana Nikšić biće sahranjena u četvrtak u 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Dramska umetnica će po svojoj izričitoj želji biti pokopana u porodičnoj grobnici, sa svojim ocem i majkom, a ne kao što su mnogi očekivali u Aleji zaslužnih građana, u kojoj je počiva od 2005. njen drugi suprug, glumac Ljuba Tadić. Opelo počinje pola sata ranije.

Kurir.rs

Bonus video:

07:08 PREMINULA MI JE NA RUKAMA, MOJA LJUBIMICA! Izvorinka Milošević samo što je oženila sina PROGOVORILA O BOLNOJ TEMI