KLOI KARDAŠIJAN OPROSTILA BIVŠEM SVE PREVARE: Starleta pružila novu šansu Tristanu, a ima svoje RAZLOGE!

Kloi Kardašijan dala je novu šansu košarkašu Tristanu Tomsonu, iako ju je do sada prevario već dva puta.

- Možda to nije najidealnija situacija zbog njenih problema sa poverenjem, ali ona očajnički želi da to uspe i on je još jednom obećao da će biti bolji.

Kloi želi Tristana u životu i još uvek gaji nadu za drugo dete - ispričao je sagovornik iz Kloinog okruženja za američke medije.

Tristan je prvi put uhvaćen kako vara Kloi dok je bila trudna, da bi se pomirili za vreme karantina prošle godine.

- Definitivno mu verujem kao prijatelju. Ono što treba da saznam, sve mi dođe. Moram da verujem i da se usredsredim na ono što se danas dešava - rekla je svojevremeno Kloi o svojoj odluci da se vrati Tristanu.

