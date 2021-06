KIM KARDAŠIJAN PONOVO ŠOKIRALA! Iznela GNUSAN detalj i ZGROZILA FANOVE: Kardašijanka otkrila da je za sve htela da OKRIVI SESTRU!

Emitovanje rijaliti šoua "Keeping Up With the Kardashians" je završeno, a s obzirom nato da je u pitanju poslednja seezona, slavne sestre Kardašijan/Džener rešile su da publici "daju" dodatni sadržaj.

foto: Profimedia

Naime, najpoznatija sestra Kim (40) je tako iznenada priznala nešto što bi mnogi prećutali jer bi ih bilo sramota. Ona je ispričala kako je jendom prilikom išla da obavi veliku nuždu, zapušila je wc šolju i nije preduzela ništa da se to popravi.

Da bi stvar bila još gnusnija, rekla je kako je htela da svali krivicu na polusestru Kendal Džener (25). Pokušavala je da objasni članovima porodice šta joj se dogodilo, neprestano se smejući.

- P*kakila sam se i nije htelo da ode. Tako me bilo sramota. Htela sam da kažem da je to Kendal uradila, ma i trebalo je - rekla je.

Nakon emitovanja ove emisije, usledili su osuđujući komentari šokiranih fanova.

foto: Printscreen/Youtube

"Fuj, kako te nije sramota da to pričaš u javnosti", "Zgadila si mi dan", "Nije smešno uopšte", "Baš nemaš meru", "Sve bi učinila za šou, a nisi čak ni zanimljiva", "Jezivo šta slušam na televiziji", glasili su komentari fanova.

U tom trenutku Kim je govorila sestrama i Skotu Disiku o procesu dobijanja deteta preko surogat majke, a Kloi je raspravljala o tome da bi volela još jedno dete s Tristanom Tompsonom. Doktori su joj rekli da bi za nju još jedna trudnoća mogla da bude kobna pa je ispitivala stariju sestru o surogat majčinstvu jer je ona na taj način dobila dvoje dece.

Ipak, s obzirom da je šou sniman pre nekoliko meseci, u međuvremenu se svašta promenilo na tom polju. Nedavno je izašla informacija da je Kloi definitivno odlučila da okonča vezu sa Tristanom, jer kako prenose strani mediji, ona smatra da je on dobar otac, ali ne i dobar partner.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

