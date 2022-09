NATAŠA JE BILA ZVEZDA FILMA, DANIJELI NUDILI MILIONE DA ABORTIRA: Ove Srpkinje malo ko zna a zavele su milionere i žive u LUKSUZU

Najbogatije Srpkinje svakako su veoma poznate, međutim ima i onih koje svoje bogatstvo i privatan život, drže daleko od očiju javnosti. Naravno, da kada pričamo o Srpkinjama koje žive na visokoj nozi, mnogima prvo na pamet padnu Sandra Meljničenko, Ivana Berendika koja je rekla "da" osnivaču Gugla, ili pak Jelena Bin Drai koja je našla pravu ljubav sa arapskim princem, ali ove dame nisu ništa manje bogate, a i zaista su lepe.

Nataša Stanković

Nataša Stanković, koja se rodila 4. marta 1992. godine u Požarevcu, 2012. godine se preselula u Insdiju, gde je počela da radi kao model za brojne poznate brendove, a debitovala je i u jednom bolivudskom filmu "Satyagraha", 2013. godine.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

Njen verenik Hardik Pandja, sa kojim je 30. jula prošle godine dobila sina, jedan je od najplaćenijih kriket igrača u Indiji. Njegova trenutna vrednost procenjuje se na 1,5 miliona dolara. Fanovi su ludi za njim, kao i za kriketom - mahom zbog njega.

Anika Božić Al Saraj

Uspešna manekenka koja se pre sedam godina udala za arapskog princa i milionera Jusufa Al Saraja, koji je poreklom iz Palestine je Anika Bpžić Al Saraj. Ovaj par ima sina, a na društvenim mrežama često pokazuje da vodi luksuzan život.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

Zbog bogatstva koje poseduje, Jusufa nazivaju "arapskim princem", zbog čega je automatski i Anika dobila nadimak "arapska princeza". Anika je rođena u Sremskoj Mitrovici, a odrasla je u Beogradu i potiče iz dobrostojeće porodice stomatologa. Par živi na relaciji Kairo - Pariz.

Danijela Rajić

Danijela, koja se rodila 12. novembra 1990. godine u Kvinsu, u Njujorku je svojevremeno radila kao go-go igračica na Floridi, a ona i Pol Džordž upoznali su se u Majamiju, gde i počinje njihova burna ljubavna priča

Danijela je sa košarkašem ostala u drugom stanju, a budući da je negirao da je otac deteta, ona ga je tužila. Kada je Rajićeva rodila devojčicu koja je dobila ime Olivija, urađen je DNK test i potvrđeno je da je Pol Džordž ipak roditelj ove malene devojčice. Kako pišu mediji, usledila je nova Danijelina tužba, i to zbog navodne priče da joj je košarkaš nudio milion dolara da abortira. Ni Pol Džordž nije sedeo skrštenih ruku, te je on uzvratio tužbom, jer je želeo da bude staratelj devojčici.

1 / 9 Foto: Printskrin/Instagram

Nakon suđenja, Danijela Rajić i NBA košarkaš su ipak našli zajednički jezik i nastavili su svoju vezu. U međuvremenu, njih dvoje su dobili još dvoje dece, a nedavno su se konačno i venčali.

Ivana Božilović

Rođena Beograđanka je odrasla u Čikagu, gde se još kao dete preselila sa roditeljima. Bavila se glumom i modelingom, a imala je sreće da se uda za Endrua Fajerstona, praunuka osnivača istoimene kompanije za proizvodnju guma.

Bogati par je 2009. godine dobio sina Adama Bruksa,da bi u njihovu porodicu svega dve godine kasnije stigla i devojčica Anja Jasmina. Endrju je vlasnik restorana u San Dijegu i generalni menadžer porodične vinarije. O njihovom zajedničkom životu ne zna se mnogo.

1 / 4 Foto: Profimedia

- Danas je 12 godina od kako sam upoznao Ivanu. Kakve su šanse da dečko iz Los Olivosa upozna devojku iz Beograda, iz Srbije i da završe zajedno i ostatak života provedu zajedno?! Nisam siguran da li je to bila sreća ili šta, ali sam siguran da me je srce dovelo do tebe - napisao je svojevremeno Endru.

Šejla Đakovac

Šejla Đakovac privukla je pažnju medija zbog veze sa bodibilderom i najjačim čovekom sveta, Lerijem Vilsom. Rodom je iz Novog Pazara, a snagatora je upoznala u Dubaiju gde radi. Oni su ovog leta uspeli da posete i Srbiju što je bodibilder objavio na svom Instagram nalogu.

1 / 7 Foto: Printscreen/Instagram

Neretko treniraju i zajedno, što se da primetiti i po liniji lepe Šejle. Ovu 30-godišnjakinju svakodnevno obasipaju komplimentima na račun linije i porede je čak i sa Kardašijankama, iako su saglasni da je zanosna Srpkinja lepša.

Ivana Sert

Srpkinja Ivana Sert glavna je zvezda u Turskoj, a pamtimo je kao učesnicu na izboru za Miss Jugoslavije i bivšu Miss Beograda. Ivana se u Turskoj dugi niz godina bavila modelingom, ali je imala "izlete" i u glumačke vode. Bila je i učesnica modnog žirija u televizijskim emisijama poput "Modne policije" , a još uvek se bavi i modnim dizajnom. Ipak, ono što malo ko zna jeste da je Ivana bila i deo čuvene serije "Seks i grad" i to zahvaljujući svojim modnim kreacijama.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

Udata je za Mehmeta Serta koji se bavi izgradnjom nekretnina. Međutim, njihova ljubavna priča je fascinantna. U početku je pokušavala da ga nabaci drugaricama, ali ju je ipak osvojio. Dve godine kasnije desilo se njihovo venčanje, a brzo su postali jedan od najpraćenijih parova visokog društva u Turskoj. Kao po nekom pravilu - dve godine kasnije, dobili su sina. Porođaj je obavljen u Los Anđelesu.

Suzana Drobnjaković

Slavna glumica Saša Aleksander Ponti zapravo je Srpkinja čije je pravo ime Suzana Drobnjaković. Publika ju je upoznala najpre kroz seriju "Marinci" kao Kejtlin Tod, a potom i kroz film "Nemoguća misija 3" gde je igrala lik Melise Meade, ali je bila i deo drugih ostvarenja poput "Lucky 13", "Yes Man", "He's Just Not That Into You", a igrala je i u serijama "The Karenskys", "House", "Law & Order: Special Victims Unit" i mnogim drugim.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

Suzana je i u braku sa sinom Sofije Loren, Eduardom Pontijem, sa kojim je dobila devojčicu i dečaka, Luciju i Leonarda. Sa svekrvom Sofijom je u sjajnim odnosima, te su često zajedno na crvenom tepihu.

(Kurir.rs/Wanted)