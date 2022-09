MEGAN MARKL I PRINC HARI SU SADA PREŠLI SVAKU GRANICU: Čarlsu dozlogrdilo, pa otišao KOD ADVOKATA! Sprema TUŽBU za snaju i sina?!

Za dve godine otkako su se Hari i Megan, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, iz Velike Britanije preselili u SAD, moto kraljice Elizabete II, Harijeve bake - "Nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj" - mnogo se puta učinio kontraproduktivan. Jer, Hari i njegova supruga Megan, ne prestaju da iznose ozbiljne optužbe protiv kraljevske porodice, a ostali uglavnom ćute.

Najviše štete nanele su Meganine više puta ponavljane tvrdnje o navodnom rasizmu i maltretiranju, iznesene u podkastima, TV emisijama i komentarima u američkim medijima.

Međutim, oni koji su pomislili da će bivša glumica koja je postala vojvotkinja i preduzetnica, malo zastati nakon što je otkriveno da kraljica Elizabeta koja leto provodi u dvorcu Balmoral, ima sve više zdravstvenih problema, prevarili su se. Kraljica, nakon velike proslave 70. godišnjice vladavine u junu, većinu obaveza i dužnosti prepušta drugim članovima porodice, ponajviše princu Čarlsu i "štedi snagu".

No, Megan je prošle nedelje, malo pre puta sa suprugom u Veliku Britaniju, u intervjuu nagovestila kako bi (da želi) mogla da napiše knjigu u kojoj će "reći sve". Hari, koliko je poznato takvu knjigu već piše, "iz svoje perspektive", a prema zadnjim informacijama trebalo bi da se pojavi na tržištu prigodno i zgodno da se zaradi koji dolar, oko Božića ove godine.

Megan je u razgovoru za američki magazin The Cut rekla: "Zanimljivo, nikad nisam morala da potpišem ništa što me ograničava da govorim."

Koliko god situacija bila "zanimljiva" za Megan, kraljevski insajderi su za portal Woman‘s Day otkrili da su u Bakingmeskoj palati njene komentare shvatili kao - pretnju.

- Mogu da govorim o celom svom iskustvu i mogu da odlučim da to ne učinim - rekla je Megan, što su mnogi u Ujedinjenom kraljevstvu opisali kao ruganje i upozorenje. Kritičari kažu kako Harijeva ambiciozna supruga misli da je suptilna, ali njene namere je lako pročitati.

Megan je takođe rekla da je uložila "aktivan napor" da oprosti kraljevskoj porodici "posebno kada zna da može da kaže bilo šta".

Upravo je taj komentar, kažu izvori, bio kap koja je prelila čašu princa Čarlsa.

- Izjava je bila zamišljena kao pretnja i Čarls je to tako shvatio - rekao je insajder iz Palate za Woman‘s Day.

- Kad je to pročitao, znao je da Megan jasno daje do znanja da nikada neće prestati s glupostima i da je vreme da se nešto učini.

Budući britanski kralj i Meganin svekar, tvrdi ovaj portal, već se posavetovao s advokatima o tome "kako se nositi s Megan".

- Kraljica javno ne govori i ne reaguje na privatne probleme u porodici, ali Čarls je drugačiji - tvrdi izvor, koji objašnjava da je prestolonaslednik pod izuzetno jakim pritiskom da nešto preduzme u vezi s neprekidnim napadima na kraljevsku porodicu. Unutar Palate, kažu upućeni, sve je više sugestija da je vreme za pravno upozorenje vojvotkinji od Saseksa.

- Čarls želi da ona zna da ne može još dugo da se oslanja na kraljičino tradicionalno ćutanje i da će kraljevska porodica uzvratiti - dodaje insajder.

U poslednjim javnim nastupima Megan, standardno, nije zaobišla i Kembridžove, princa Vilijama i Kejt Midlton.

Rekla je kako ona zbog pritiska fotografa, ne bi mogla svoju decu da dovozi i odvozi (misleći na školu) kada bi Arči (3) i Lilibet (1) odrastali u Velikoj Britaniji.

- Žao mi je što imam problem s tim. To me ne čini opsednutom privatnošću. To me čini snažnim i dobrim roditeljem - izjavila je Megan, koja dobro zna da njena jetrva, i jednog dana kraljica-supruga Kejt često sama vodi decu u školu.

Megan je, osim intervjua, u svom novom podkastu "Archetypes" na Spotifyju, koji je dobio dosta pohvala, ali još više kritika, izrekla niz komentara o životu u kraljevskoj porodici i samo dodatno produbila jaz koji je, valjda, počeo da se otvara onog dana kada je glumica ušla u vezu s princom Harijem.

Ona i Hari ove nedelje borave na Ostrvu, gde će se susresti s predstavnicima niza humanitarnih organizacija "do kojih im je stalo iz dna duše", te govoriti na skupovima u Mančesteru i Londonu. Iako će deo vremena provesti u svom domu, Frogmor Kotidžu, koji se nalazi na kraljevskom posedu Vindsor, čini se da se neće susresti ni sa kim od ostalih članova porodice.

Princ Čarls je dugo pokušavao da bude posrednik i radio je sve da mlađeg sina i snaju pokuša barem malo da vrati u okrilje Vindsora. Nije odustajao ni kada su se pojavile bombastične najave da će u svojoj biografiji Hari posebno napasti njegovu suprugu Kamillu. Pre nekoliko dana, britanski mediji su pisali da je Čarls ponudio paru i da ove nedelje dođu u njegovu rezidenciju u Balmoralu, ali oni su to odbili. Sada je, izgleda, i njegovom strpljenju došao kraj.

- Ako misle da će dobiti tretman na crvenom tepihu, varaju se - kaže izvor koji kaže da je poslednji Meganin intervju umanjio svaku nadu za pomirenje.

- Stvarno ne može ni da pretpostavi da je dobrodošla. Ovaj put je otišla predaleko.

Većinu kritičara para koji u SAD gradi medijsku karijeru, najviše zabrinjava uticaj cele priče sa Saseksovima na 94-godišnju kraljicu. Vladarku poznatu po neverovatnoj vitalnosti, ženu koja je tek odnedavno počela ozbiljnije da oseća godine, na Ostrvu obožavaju, dok su Megan i Hari već dugo najomraženiji članovi kraljevske porodice. Britanci strahuju da svaka medijska bomba koju Saseksovi bace s druge strane Atlantika, uzima svoj danak i čini vladarku još krhkijom.

