IMA 26 GODINA? MA, MATORA, BRE: Ispovest devojke koja je pričala sa Leonardom Dikaprijem iz Beograda i još ne može da dođe sebi!

Cela medijska zbrka se napravila kada je Leonardo Dikaprio raskinuo sa svojom 25 - godišnjom devojkom, ali ona je bila samo jedna u nizu koju je on ostavio čim je došla do tog broja. Jedna devojka počela je svoju ispovest o tome kako je upoznala "Dikaprija iz Beograda", odnosno momka sa istim mišljenjem. Evo kako je tekao razgovor među njima.

- Ne može svet da se načudi ljubavnoj mantri glumca Leonarda Dikaprija koji ne može da se zabavlja sa devojakam starijim od 25 godina. Ali ima mnogo muškaraca u Srbiji koji razmišljaju baš kao on. Pričah ja sa jednim baš o tome, o muško-ženskim odnosima, i da vam kažem, bilo je to posebno iskustvo - počela je devojka.

- A sve je počelo od neobaveznog razgovora Dikaprija iz Beograda i mene. Poznajemo se inače godinama, i ne znam zašto, ali o sličnim temama pre toga nismo razgovarali. Tog dana pričali smo o jednoj devojci za koju sam tada pretpostavljala da bi mogla da mu se dopadne - uvela je u priču devoka.

- Ima 26 godina? Ma, to matoro, bre - reče on baš tim rečima kako objašnjava devojka pa nastavlja - Retko ostanem nedorečena kada se nađem u ovakvoj situaciji, ali tada ni reč da izustim, od šoka. I sve bih da nešto kažem, ali nikako da se "povratim". A on se smeje... Rekla bih, nekako i ponosno, i kao da ga ono što je izovorio čini posebnim.

- Pa šta su onda devojke starije od 30 godina? - pitam ga, nakon što se šok malo ublažio.

- Pa tetke - odgovori bez razmišljanja.

- Ali ti imaš više od 30 godina. Kako bi sebe nazvao? - vratila se bila moja prirodna reakcija.

- E... to za muškarce ne važi, oni ne moraju da brinu zbog godina - nastavlja on kao da je ovo 1.000 rekao.

- A jel? Ne moraju, ne moraju. Vidim! - pomislila sam, ali mu nisam rekla. Ne bi ni vredelo. Ogrezao je on u svom svetu razmišljanja i zabluda.

- Vratili smo se nekim drugim temama. I bolje je bilo, makar tog dana. A onda sam razmislila - pa on stvarno živi ono što je rekao. Uvek je okružen "klinkama", njegov životni stil ostao je u njegovim dvadesetim pa i u nekom ranijem životnom dobu, tako se oblači, tako se izražava, na takva mesta izlazi. Prosto, opsednut je time - zaključila je devojka.

- A kada to ostavim po strani, ne bih imala šta da mu zamerim- jako je dobar drug, znam i da je dobar sin, brat, dobar je u svom poslu, omiljen u komšiluku. Čak i poznat po dobrodušnosti. Pa baš kao i Leo....

- Pa dobro, nije baš potpuno kao Leo! I kad već on može da bude površan, možemo i mi (smeh). Nije baš lep kao Dikaprio, i nema baš toliko miliona - još juri onaj prvi. Ima i "dobar stomak" da pokaže da ga nezdrave navike skupo koštaju. Imao ga je i Dikaprio pa se evo "osušio" i krenuo u nove ljubavne pohode - kaže devojka.

- Ali po ljubavnoj mantri - kao preslikan. Suludo pravilo sledi samo u ljubavi, u ostalim sferama ne zamera ženama godine, ima dosta prijateljica starijih od 25 godina! Da ne poverujete... Eto i stvarni Dikaprio ima Kejt Vinslet kao najbolju prijateljicu - devojka govori u neverici.

- I ovaj beogradski kod devojaka ima dosta uspeha. Kako i ne bi, sa toliko iskustva i sa tolikom željom da im se dopadne.

- I u tom grmu leži zec. U toj njegovoj želji da BUDE MLAD. Ne morate da budete ni psiholog ni psihijatar pa da shvatite da Leo from Belgrade ima ogroman strah od godina. Toliko ih se plaši da ne može da ih prihvati pa iznova i iznova živi "stari život".

Ironija je što sve njegove veze traju kratko, ili mu dosade ili on dosadi devojkama. I tako u krug. Juri Leo mladost, a ona, nepovratno ode. Makar ona po krštenici. Gazi on ovih dana petu deceniju. Ljubavne navike ne menja, ali možda se kad-tad dozove pameti.

Kažem mu ja pre nekoliko dana da je isti Leonardo, i ispričam mu šta je glumac uradio. "Pametan čovek", odgovori on. E Leo, Leo, nema pamet ništa s tim. Ja mislim da će on teško odustati od ljubavne mantre, a vi - zaključila je svoju ispovest dama koja zaslužuje odgovor...

