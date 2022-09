ŠOK! PRIJATELJ UKANALIO LEONARDA DIKAPRIJA: Otkrio zašto slavni glumac ostavlja devojke kad napune 25 godina

Kada se saznalo da je Leonardo Dikaprio prekinuo četvorogodišnju vezu s glumicom i modelom Kamilom Morone (25), mnogi su se prisetili "pravila" koje kaže da glumac nikad javno ne izlazi sa ženom starijom od 25 godina onda je krenula sprdnja po društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Reddit

Međutim, izvor blizak Leonardu Dikapriju objasnio je za Page Six šta zapravo stoji iza toga.

"Kad devojke napune 25 godina, one traže nešto više. Žele da se udaju i skrasiti. To nije ono što Leo želi. On ne želi porodicu niti želi da bude sa ženom koja će ga na to terati", ispričao je neimenovani izvor.

foto: Profimedia

"Čim upozna devojku, sat počinje da otkucava. Ako nakon nekoliko godina postane prestara, onda postane stvar prošlosti. Ista stvar je ako pokuša da mu se previše približi", dodao je. Napomenuo je i da Leonardo možda stari, ali da "njegov ukus ne stari".

foto: Profimedia

Da podsetimo, izvori za magazin People potvrdili su da su Leonardo i Kamila raskinuli, ali se zvanično ne zna razlog. Raskinuli su samo dva meseca nakon što je ona napunila 25 godina. Mediji i društvene mreže uveliko pišu da glumac ima tendenciju da izlazi sa devojkama koje su mlađe od 25 godina.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:13 Srpski glumac Ivan Zablaćanski oženio je danas svoju dugogodišnju devojku