JEDNOM SAM GA IZGUBILA, BILA BIH GLUPA DA DOZVOLIM DA SE TO OPET DESI! Milena Vasić posle 20 godina obnovila ljubav sa njim

Bračno-umetnički par Milena Vasić i Jug Radivojević pre više od 20 godina bili su zajedno, a onda se razišli, da bi se krajem 2014. godine venčali, a početkom 2015. dobili sina Lava.

foto: Printskrin/Instagram

Milena je tokom studija bila u vezi sa sadašnjim suprugom Jugom Radivojevićem, ali su se rastali. U međuvremenu on se oženio i dobio sina Vuka, a Milena se udala kada je imala 22 godine. Iz tog braka ima ćerku Lanu i sina Nikolu. Njihovi brakovi su se raspali, pa je bivši par potom nastavio vezu. Krajem 2014. godine su se venčali, a početkom 2015. godine su dobili sina Lava.

- Jug i ja smo u mladosti osećali jaku hemiju među nama, a onda se on oženio, a ja sam se udala, pa je Jug dobio sina Vuka, a ja moje Nikolu i Lanu. Nakon što smo oboje izašli iz zajednice, opet smo se sastali i evo trajemo. Ispričali smo našoj deci priču o nama i rekla sam im: “Jednom sam ga izgubila, sad bih bila glupa da dozvolim da se to opet desi” - rekla je ranije Milena Vasić.

Ova šarmantna glumica ranije je govorila da je muškarce nemoguće u potpunosti razumeti i ponekad se zaista čini da su s druge planete. Za svoju vezu s Jugom bori se kao lavica. Odustajanje od ljubavi nije njena opcija.

foto: Printskrin/Instagram

- Naš moto je “All we need is love”. Smatramo da sve može da se prevaziđe ako postoji ljubav. Činjenica je da su ljudi postali manje tolerantni i strpljivi, da su vrlo samoživi. Na to je uticao i kvalitet života. Standard je danas veoma loš i ne mogu da tvrdim da donekle nije tačna replika iz jednog filma, koja glasi “nije sve u ljubavi, ima nešto i u lovi”. Ali, suštinski, zajednicu muškarca i žene samo ljubav može da održi. Inače, imamo još jedan kućni hit - “Baby Love”. Tako je naš sin i dobio ime, jer se “love“ čita kao “lav”- govorila je Milena za “Gloriju”.

Na pitanje da li se njihov odnos promenio od kada su dobili sina Lava, Milena je govorila.

foto: Dragan Kadić, Kurir televizija

- Jeste u smislu da nas je Lav još više povezao. Mislila sam da ne možemo da budemo bliži nego što je to bilo pre njegovog rođenja, ali čini se da uvek ima prostora da ljudi u nežnosti napreduju. Jug je predivan suprug i otac. Pun je razumevanja i ume da ispoštuje suštinske potrebe partnera i dece, a uz to ima divnu i blagu narav. Mislim da se njegova priroda možda najbolje ogleda tokom rada zbog čega ga svi u poslu vole.

On je snimio film bez ijednog ekscesa što je gotovo nemoguće u današnjim uslovima. Međutim, njegova energija otvara mnoga vrata, pa su tako sa ekipom obišli osam gradova u Srbiji i svuda su naišli na odličan prijem od strane domaćina.

foto: Pritnscreen/Instagram

Na isti način se odnosi prema meni i deci, pa je ustanovio pravilo da sve može da se reši razgovorom i da nema potrebe za svađama i lošom atmosferom čak ni kada postoje teške situacije. Znate, kada se zabavljate sa nekim i kada se samo viđate, to su uvek uzbudljive i lepe emocije, ali kada živite sa nekim mirnim životom bez tenzije, onda je to velika stvar, rekla je svojevremeno za "Hello".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:42 POZNATA GLUMICA OTIŠLA U PEVAČICE! Milena Vasić uveliko nastupa u Beogradu, a pogledajte kakvu atmosferu pravi