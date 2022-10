SA ZVEZDAMA SMO UVEK DIREKTNE: Ljiljana Stanišić i Vanja Camović o NOVOJ SEZONI emisije SCENIRANJE na Kurir televiziji

Emisija "Sceniranje" na Kurir televiziji ušla je u treću sezonu emitovanja, u novom studiju i sa još intrigantnijim gostima, za šta su zaslužne njene voditeljke Vanja Camović i Ljiljana Stanišić. Smenjujući se iz nedelje u nedelju od 20 časova, svaka od njih sa svojim sagovornikom gledaoce ne ostavlja ravnodušnim.

U suštini, potpuno različite, vremenom su se pokazale kao komplementarne koleginice, od kojih svaka na svoj način od sagovornika uspe da dobije ekskluzivan intervju. Dok je Vanja u "Sceniranju" od juna 2020, kada je i počela sa radom Kurir televizija, Ljilja se timu pridružila nekoliko meseci kasnije.

foto: Bosko Bunusevac

Šta se promenilo u konceptu emisije od njenog početka?

Vanja: "Sceniranje" ima prepoznatljiv koncept koji je postavljen u dogovoru sa urednicom zabavnog programa Bojanom Kesić. Nakon više od dve godine emitovanja naši gledaoci znaju da će poznate ličnosti upoznati iz drugačijeg ugla. Rad na ovoj emisiji dao mi je prostor da napredujem, pre svega kao autor i voditelj.

Ljiljana: Smenjuju se gosti, a Vanja i ja se trudimo da emisiju maksimalno oplemenimo. U ovoj sezoni imamo i novu scenografiju, koja je na svetskom nivou. Što se mog sazrevanja tiče, smatram da moram još mnogo da radim na sebi. Ne izigravam veliku voditeljku i ne pametujem, samo se trudim da budem aktuelna i da ugostim ličnosti iz svih sfera našeg javnog života, koje nimalo ne štedim.

Po čemu pamtite prvu svoju snimljenu emisiju?

Vanja: Bio je to jul 2020. godine, veoma izazovan period na globalnom planu, a pred nama veliki zadatak. Osećaj odgovornosti bio je najprisutniji, a očekivanja velika. Nezvanično smo znali da će Milan Marić biti u ulozi Tome, ostalo je istorija. Želela sam da baš on bude moj gost jer, osim što je uspešan glumac i ispirativan mladi čovek, dobar je sagovornik. Pamtim da me je pitao imam li tremu, rekla sam da nemam. Stvarno nisam imala, sa profesionalcima je uvek lako raditi. Trudim se da biram goste koji i mene lično diraju, jer to se vidi i u konačnom rezultatu.

foto: Bosko Bunusevac

Ljiljana: Prvi gost mi je bila Anastasija Ražnatović, uvek pravi izbor, čijim sam gostovanjem ušla u svet voditeljstva. Imala sam nenormalnu tremu i non-stop razmišljala da li je sve kako treba u režiji. Dva dana nisam mogla da dođem sebi od treme, kao da nikada nisam gostovala na televiziji.

Pamtite li neku nepredviđenu situaciju?

Ljiljana: Pola sata pred snimanje sa Zvezdanom Terzićem bila sam u bolnici. Rastavljala sam se od života koliko mi je bilo loše. Tokom snimanja sa Sekom Aleksić pukla mi je haljina. Bilo je svega, da ne pričam koliko sam suza prolila zbog životnih priča mojih sagovornika.

Je li vam nekada gost postavio pitanje na koje niste bili spremni da pred kamerama date odgovor?

Ljiljana: Uvek i na svako pitanje imam odgovor, ali, na sreću, nisam imala situaciju da sa gostom zamenim ulogu, iako volim škakljiva pitanja.

Da li biste pristali da budete gost "Sceniranja" i otvorite dušu koleginici?

Vanja: Ljilji bih rado bila gošća, mada više volim da sceniram nego da budem scenirana. Ako se to ikada dogodi, bilo bi zabavno.

foto: Bosko Bunusevac

Ljiljana: Naravno da bih kod Vanje gostovala i možda se ta emisija i snimi. Mada, volela bih i ja nju da sceniram.

Ljiljo, otvaraju li vam se sagovornici lakše pred kamerom ili kad radite intervju za pisano izdanje Kurira?

Ljiljana: Najviše mi se otvore u neformalnom razgovoru. Imam sreću da mi ljudi veruju. To poverenje se stiče na jedan veoma precizan način - ne kolješ vola za 100 grama mesa.

foto: Kurir

Vanja, da li je televizija jedini medij na kom želite da radite?

Vanja: Moj podznak i Mesec u Strelcu ne drži mesto. Nije mi u prirodi da nešto vidim kao svršenu i jedinu opciju, pa tako ni veliku mi ljubav - televiziju. Idem u korak s vremenom, videćemo šta će nam doneti. Od novina ne odustajem, da se razumemo.

Pasionirani TV gledaoci pamte vaš susret sa Bredom Pitom u Veneciji.

Vanja: Pamtim i ja tu 2019. i konferenciju za medije na kojoj se ispostavilo dobrim što sam se predstavila pre nego što sam postavila pitanje jer je Bred rekao da je fan Novaka Đokovića. Domaći i regionalni mediji prenosili su tu vest. Rado se setim tog iskustva jer mislim da sam kao televizijski novinar sazrela posle te Venecije i volela bih da mi se u bliskoj budućnosti dese neki novi Berlin, Kan ili Venecija. Ne bežim ni od izveštavanja sa holivudskog crvenog tepiha.

foto: Kurir

Ljiljo, nedavno vam je gost bio Čedomir Jovanović i naznačio da je došao u zabavnu emisiju jer ste bili uporni.

Ljiljana: Upornost je ključ svega. Čeda je ozbiljan zalogaj za bilo kog novinara. Veoma pametan i mudar čovek s jedne strane, a sa druge, drži do reči i zna da ceni upornost. Punih devet meseci sam mu dosađivala. Kad god bih ga videla u nekoj emisiji, odmah bih mu pustila poruku da ga gledam i podsetila da i ja čekam na svoj red. Bila je to jedna od boljih emisija koju sam uradila. Hodao je po ivici života i smrti, četvoro dece izveo na pravi put, a to ne može muškarac koji ne vodi računa o porodici. Posle emisije mnogi su se zapitali da li su o njemu imali pogrešno mišljenje. Inače, moja najvrednija osobina je skromnost, što me srećnom čini sve što imam i što sam postigla svojim radom.

foto: Kurir

Na koji ste intervju najponosniji?

Ljiljana: Najviše na to što su mi u emisiju došli ljudi koji ne idu u emisije zabavnog karaktera. Ljubišu Tumbakovića je teško dovesti na televiziju, u jeku afere tu je bio Ognjen Vranješ, dok Zvezdan Terzić i te kako vodi računa gde se pojavljuje. Najveća muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović bila je u novogodišnjem "Sceniranju"... Velika umetnica Aleksandra Slađana Milošević takođe mi je ukazala poverenje. A tek ćete videti ko će nam doći...

Vanja, da li vam je pokojni glumac Marko Nikolić, kog ste intervjuisali u gradskom prevozu, i dalje jedan od omiljenih sagovornika?

Vanja: To je moj prvi intervju u redakciji "Ekskluziva" na Prvoj TV i jedan je od onih posebnih. Brzo smo se i lako dogovorili. Sećam se da su nam u montaži svima zasuzile oči zbog njegovih reči. Ne mogu da kažem na koji sam intervju najponosnija, srećna sam što ih ima više.

Koliko dugo se spremate za razgovor?

Ljiljana: Za mene je to obnavljanje gradiva. Manje-više o svim tim ljudima znam sve, ali ne i gledaoci, pa se trudim da pripremim pitanja koja će držati pažnju. Međutim, uvek saznam nešto novo, i sama budem prijatno iznenađena.

foto: Ana Paunković

Vanja: Priprema za emisiju ne može da se "izmeri". Neću da razbijam četvrti zid i kvarim publici doživljaj time što ću da otkrivam kroz šta sve prođemo dok moj dragi kolega realizator Nikola Janković ne pusti iz režije odjavnu špicu. Štreber sam u duši i stojim iza toga da je priprema osnova svega u ovom poslu. Ne moram nijednog trenutka da pogledam u svoje papire, ali hoću da mi oni budu tu.

Jeste li se nekada preklopile s gostima?

Ljiljana: Lepo to kanališemo. Obema nam je cilj da imamo kvalitetnu emisiju, a kod koga će taj sagovornik otići, nije nam važno.

Vanja: Ljiljin i moj pristup se razlikuju, pa tako i odabir gostiju, zato često umem da kažem da naše spajanje na ovoj emisiji gledaocima daje proizvod koji rado gledaju.

Kojoj profesiji pripadaju najzahtevniji ili najkomplikovaniji sagovornici?

Ljiljana: Uvek sam za različitost i zato intervjue vodim sa političarima, sportistima, žestokim momcima, estradnjacima, pa i rijaliti učesnicima. Svi su na neki način pridobili pažnju gledalaca. Kod mene se scenira direktno i konkretno.

foto: Bosko Bunusevac

Šta vas, pored novinarstva, zanima?

Vanja: Mi smo žongleri u ovom poslu. Predano ga radim, pa tako mi i obična dosada nekada posluži kao beg, ali i inspiracija. U poslednje vreme intenzivnije se bavim treniranjem, možda se do sledeće godine spremim za Tribalion. Namera mi je ambiciozna i bilo bi to ozbiljno pomeranje granica, od čega ne bežim. Moraš nekad da se baciš po cenu i da se ulupaš. Ko zna šta iz toga može da se rodi.

Ljiljana: Volim da kuvam i žao mi je što nemam svoj restoran i petoro dece. Imala sam želju da imam tri sina i dve ćerke. Pored novinarstva, jedino me zanima da se bavim svojom kućom i čistim svoje dvorište. Kad odem kod prijatelja i čujem kako ogovaraju jedni druge, ustanem od stola, jer mi je preko glave što se i sama bavim životima javnih ličnosti.

Voditeljke su obučene u haljine brenda Hermanas.

(Kurir.rs / Jasmina Antonijević Milošević)

Bonus video:

01:44:33 SCENIRANJE 25.09.2022. CEDA JOVANOVIC