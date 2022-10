NEĆE IMATI KO DA PEVA NA EVROVIZIJI! Ovih 9 država neće učestvovati: Lažna država Kosovo planira da se prijavi, a da li će moći?!

Crna Gora neće učestvovati na Evroviziji 2023. godine, što je nedavno potvrdila Radiotelevizija Crne Gore, a potom je objavljeno da ni Severna Makedonija neće učestvovati na takmičenju, kako bi uštedela novac.

foto: RTS

MRT je u saopštenju objavio:

- Zbog ekonomske i energetske krize i visokih troškova Severna Makedonija neće učestvovati na takmičenju za pesmu Evrovizije 2023. koje će se održati u maju u Liverpoolu, u Velikoj Britaniji.

Pored ove dve zemlje, još dve države koje se graniče sa Srbijom su potvrdile da neće učestvovati na narednom takmičenju. Bugarska i Bosna i Hercegovina su navele iste razloge za odustajanje, dok iduće godine svoje predstavnike neće imati još pet evropskih zemalja koje su ranije učestvovale: Slovačka, Andora, Monako, Luksenburg i Turska.

foto: Profimedia

Direktor RTV lažne države Kosovo Škumbin Ahmethekaj najavio je pre četiri meseca da će ova medijska kuća krajem godine zatražiti članstvo u Evropskoj radiodifuznoj uniji, što je preduslov za učešće na "Evroviziji".

- Krajem godine ili početkom sledeće ćemo aplicirati za članstvo u EBU. Sada su nam šanse verovatno veće, zbog izuzeća Rusije i Belorusije iz takmičenja - kazao je tada on, prenosio je "Nacionale", a kako do apliciranja nije došlo do sredine septembra, što je bio rok za kandidaturu za narednu smotru najbolje pesme Evrope, ipak neće moći da učestvuju naredne godine.

Podsetimo, ove godine pobedu na takmičenju odnela je Ukrajina, ali je procenjeno da zbog rata Evrovizija neće moći da se održi tamo, te će nam gostoprimstvo pružiti Engleska u svom gradu Liverpulu.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:59 ČOVEK KOJI JE DOVEO EVROVIZIJU U SRBIJU! Vladimir Graić: Uragankama fali FAKTOR SREĆE da bi ostvarile svetsku karijeru!