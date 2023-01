VIŠE NE MOŽE NI OČI DA OTVORI NORMALNO: Muškarci su je obožavali, slavnog glumca pokušala da UHVATI NA DETE, zbog nje OSTAVIO ŽENU

Dženis Dikinson (67) nekad je bila seks simbol i tiha patnja muškaraca, a sve žene su htele da budu kao ona.

Amerikanka je ponosno nosila titulu prvog supermodela u svetu, ali život je za nju spremao nešto sasvim drugačije. Dženis poslednjih godina izbegava pojavljivanja u javnosti, a nedavno je bila na jednom događaju u Los Anđelesu i iznenadila sve prisutne.

foto: OConnor / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Pozirala je u crvenoj haljini, ali u prvom planu je bilo njeno lice izmenjeno estetskim zahvatima. Moglo se primetiti da nema nijednu boru, ali njene godine odaju vrat i ruke.

Dženis je svoju prirodnu lepotu uništila plastičnim operacijama i tako postala jedna od niza slavnih žena koje su pokušale da zaustave starenje. Sada je neprepoznatljiva u odnosu na dane kada je bila traženi supermodel.

foto: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Javnost je primetila da Dikinson više ne može ni da otvori širom oči koliko joj je lice zategnuto, a i usne su joj se izobličile. Pogled na nju mnoge rastužuje jer je početkom 70-ih bila jedna od najangažovanijih i najtraženijih manekenki sveta. Imala je saradnje s brojnim poznatim brendovima, a na naslovnici uglednog časopisa Vogue pojavila se 37 puta.

Nakon što je uništila svoju lepotu, Dženis se može videti u retkim izlascima. Kada i izađe iz kuće, skriva svoje lice šeširima i sunčanim naočarama. Ipak, aktivna je na Instagramu i često deli fotografije i videe.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, Dikinson je poznata i po romansi s glumcem Silvesterom Staloneom (76). Slavni snagator je ostavio sadašnju suprugu Dženifer Flavin na početku njihove veze, i to pismom zbog Dženis.

Manekenka je uverila Silvestera da nosi njegovu ćerku, nakon čega ju je on zaprosio. Ipak, kada je Dženis rodila ćerku Savanu, raskinuli su. DNK test je otkrio da Stalone nije otac njenog deteta, a posle je Dikinson o svemu progovorila u svojoj autobiografiji "No Lifeguard On Duty", koju je objavila 2002.

foto: SBM / PictureLux / Hollywood Archive / Profimedia

Podigla je prašinu priznanjem da je u nekoliko dana spavala s tri muškarca, pa zato nije znala ko je otac. DNK test je pokazao da je otac njene ćerke filmski producent Majkl Birnbaum.

foto: Steve Sands/NewYorkNewswire/Bauer-Griffin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši supermodel je od 2016. u braku sa psihijatrom Robertom Garnerom, kog je upoznala na dogovorenom sastanku. Bio joj je najveća podrška kada se borila s rakom dojke 2016. godine i prolazila kroz hemoterapije.

Pre njega se udavala tri puta. S drugim suprugom, televizijskim producentom Sajmonom Fildsom (67) dobila je sina, televizijskog producenta Nejtana Fildsa (35).

