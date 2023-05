GLAM ROKER U ŠLJOKIČASTIM ŠTIKLAMA DOBRO ZASTRAŠIO PUBLIKU: Ekscentrični Nemci se pojavili na sceni i PODSETILI na ovaj bend VIDEO

"Jeste li Ramštajn ili Lordi, šta ste?", upitala je Duška Vučinić na prve taktove pesme "Blood and glitter" nemačkih predstavnika "Lord of the Lost".

I zaista, može se povući paralela sa oba benda jer energični i ekscentrični Nemci zaista podsećaju na Ramštajn i finsku grupu Lord koji su pobedili na Evroviziji 2006. godine sa pesmom "Hard Rock Hallelujah".

Cloudy with a chance of blood and glitter ✨☂️🤘 #Eurovision pic.twitter.com/XEMC0xkXnj — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Nemački predstavnici su nekima delovali zastrašujuće zbog svojih kostima, a njihov metal zvuk se mnogima svideo jer vuče na tvrđi zvuk.

