ISPOVEST DEVOJKE KOJA JE OPTUŽILA ENDRJUA TEJTA ZA SILOVANJE: Pokušala sam da sklonim njegovu ruku sa vrata, odgurnuo me je...

- Borila sam se da dođem do vazduha. Znala sam šta se dešava - gušio me je. Pokušala sam da sklonim njegovu ruku sa vrata, ali, odgurnuo me je, a onda sam se onesvestila. Sve se brzo dogodilo - ovim strašnim rečima počela je svoju ispovest 30-godišnja devojka koju je kontroverzni influenser i profesionalni kikbokser Endrju Tejt silovao.

Ne može sa sigurnošću da kaže koliko je bila bez svesti, ali kad se probudila, bila je dezorijentisana i zbunjena.

foto: Printscreen

- Kada sam se osvestila, nisam znala gde se nalazim. Bio je mrak, a onda sam shvatila da sve i dalje traje. Samo sam nepomično ležala i čekala da završi sa mnom. Kad je bio gotov, samo smo ležali. Ja sam ćutala, on nije. Pričao mi je da mu pripadam, da me poseduje. Hteo je da me ubije - kazala je devojka.

Rekla je da je tu kobnu noć ostao kod nje, ali da je ona sve vreme bila nema. Bila je prestravljena, jer nije želela da ga razbesni, piše Dejli mejl.

- Nisam ga ništa pitala, jer sam znala da bi me ubio. Nisam uopšte bila svesna da me je silovao - rekla je uznemireno devojka.

Ova mlada devojka želela je da ostane anonimna, tako da je list Dejli Mejl odlučio da je zove Evi. Sa ovom ispovešću, Evi je postala četvrta Britanka koja je iznela ozbiljne optužbe za seksualno nasilje protiv Tejta.

foto: Printscreen Instagram

Rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, Tejt je odrastao u Lutonu u Bedfordširu, a prošle godine uhapšen je u Rumuniji i optužen za trgovinu ljudima i silovanje. Tužilaštvo je navelo da su Endrju i Tristan Tejt držali žene protiv njihove volje na imanju u Bukureštu.

Advokatska firma „McCue Jury & Partners“ brani četiri žene u slučaju protiv Tejta, uključujući Evi.

U februaru žena, koju je BBC nazvao Sofi, ispričala je kako joj je Tejt ponudio posao. U međuvremenu su započeli ljubavnu vezu, ali kako je vreme prolazilo, postao je nasilan.

- To je očigledno nešto čime se on bavi - rekla je ona.

Evi je bila iznenađena koliko je žena Tejt zlostavljao.

- Obrasci njegovog ponašanja bili su isti, a koliko je bio nasilan i brutalan pokazuju modrice na oku. Krvni sudovi su mi popucali zbog pritiska od gušenja. Mogao je da me ubije - rekla je Evi.

foto: Printscreen Instagram

Kaže da joj je trebalo deset godina da izađe u javnost sa ovom stravičnom pričom. Bila je užasnuta što je taj čovek postao svetska zvezda, čak i uzor generacijama.

-. Moja prijateljica je učiteljica i kazala mi je da su u školi na pitanje ko su im (deci) heroji, mnogi dečaci rekli: ‘Endrju Tejt’. To je zastrašujuće - kazala je Evi.

Ipak, pored ovog užasnog iskustva, Evi ne misli da joj je život uništen. Bila je u ljubavnim vezama i ima dobar posao.

- Možda je to uticalo na mene na načine koje ne shvatam. Ne znam - rekla je ona.

(Kurir.rs/Nova.rs)

