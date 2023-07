DŽENIFER LOPEZ PONOVO POKAZALA VRELE OBLINE NA KOJE SVI OTKIDAJU: Slavna pevačica objavila fotku u IZAZOVNOM KOSTIMU (FOTO)

Pevačica i glumica Dženifer Lopez (53) ne prestaje da oduzima dah famoznom linijom, a svoje letnje izdanje pokazala je u dvorištu raskošne vile. Džej Lo je pozirala u ružičastom jednodelnom kupaćem kostimu, nosila je velike sunčane naočare i provocirala seksi pozom na ležaljci.

"Nadam se da su svi imali sjajan blagosloveni vikend ispunjen ljubavlju, porodicom, prijateljima i zabavom", napisala je Džej u opisu fotografija i videa.

"Ženo, otkrij nam svoju tajnu??", "Upravo ovako želim izgledati kada ostarim", "Diva bila i ostala", Prekrasna si", neki su od komplimenata koje je pevačica dobila na niz seksi fotki u kupaćem.

Inače, Lopez je privlačila pažnju tokom privatnog snimanja u Holivud Hilsu. Nosila je nekoliko seksepilnih odevnih kombinacija dok je pozirala za fotografije za svoje nenajavljene projekte.

Naime, ovo fotografisanje dolazi nakon vesti da Dženifer treba da objavi deveti studijski album "This Is Me… Now". Album je nastavak albuma iz 2002. "This Is Me… Then" koji je bio posvećen Benu Afleku tokom njihove prve veze i veridbe.

Prie ovog snimanja, pevačica i glumica objavila je na društvenim mrežama objavu u kojoj najavljuje svoj novi album.

(Kurir.rs/Net.hr)

