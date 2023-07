ISPLIVALO ŠTA JE MILOŠ TIMOTIJEVIĆ RADIO U MLADOSTI: Od istine se NE MOŽE pobeći, palo i PRIZNANJE, privatnost više NIJE TAJNA

Glumac Miloš Timotijević otkrio je detalje iz mladosti koji su bili nepoznati javnosti.

Naime, glumac ističe da je njegov otac koji je po zanimanju bio modni fotograf uticao na to kojom profesijom će se baviti.

e- Verujem da je uticao, kada ste od prvog meseca rođenja ispred objektiva verovatno to nekako utiče na vas. Ja sam ispred očevog objektiva proveo bukvalno 40 godina. Otac je svojim savetima i fotoaparatom uticao na moju odluku. On je taj koji mi je prvi rekao: “Pa, možda bi trebalo da se baviš glumom, to je nešto u čemu bi ti bio dobar.” Strepeo je, upravo zato što me je on gurnuo u tu priču, da li ću uspeti - iskreno kaže Timotijević i ističe da mu smeta što se na glumce gleda kao na zabavljače.

Iako je uspešan u svojoj profesiji, Timotijević naglašava da mu je krivo što se nije oprobao u slikarstvu na višem nivou foto: Gordan Jović/ Rts

- Umetnost je uvek bila neka strast prema istini i životu. Umetnost me je vodila ka tome da objedinjujem istinu i u životu. Oduvek sam voleo i muziku i film, a pozorište sam kasnije otkrio. Sve sam to kanalisao kroz ovaj poziv, mislim da film i pozorište objedinjavaju gomilu umetnosti. Gluma je dosta zanimljiva disciplina u celoj toj priči, prilično nedefinisana i na nas još uvek gledaju kao na zabavljače, a ne umetnike. Kako godine prolaze, ja sam svakako ubeđen da nisam promašio profesiju - sa osmehom na licu priča Miloš koji ne krije da se svakodnevno preispituje:

- Svaki umetnik, kao i svaki pravi čovek se preispituje svakog dana oko svojih izbora. Svaki put kada radim neki posao se preispitujem da li je to prava stvar. Nikada nisam prestao da se preispitujem i možda je u tome ključ.

Iako je uspešan u svojoj profesiji, Timotijević naglašava da mu je krivo što se nije oprobao u slikarstvu na višem nivou.

- Oduvek sam voleo da slikam. Tanka je linija bila da li ću probati na Fakultetu dramskih umetnosti ili likovnih. Obožavam muziku, ali nisam nešto preterano talentovan i to je neka moja najveća žal. Takođe mi je žal što se nisam bavio i slikarstvom. Ali, za to nije nikad kasno, dan danas se bavim na nekom amaterskom nivou- objašnjava on.

Glumac ne krije da ga je svaka uloga promenila, makar to bilo i minimalno, te da je dug proces vratiti se u prvobitno stanje.

- Ostaje mukotrpan povratak u svoje ja jer vas svaka uloga na neki način promeni, ako ne psihički onda fizički. Ostaju ožiljci, da li na duši ili na telu. Nikada nisam uspeo do kraja da se vratim posle neke uloge u svoje ja pre te uloge. To je ono što je zanimljivo kod našeg posla- iskreno kaže Miloš.

Glumac u razgovoru za crnogorsku televiziju “E” otkriva i kako reaguje na negativne komentare i kritike.

- Nosim se, u tom nekom prvom udaru vas zaboli i povredi vas, a u drugom kada to splasne, shvatite ko je ta osoba koja vam to šalje. Nije bitno šta vam se kaže, već ko vam kaže negativan komentar. Ne postoji veći kritičar mog rada od mene samog. Tačno znam kada sam nešto dobro uradio ili kada sam mogao bolje. Retko kad mislim da nisam mogao nešto bolje - iskren je Timotijević.

Miloš ističe da je publika za njega veoma bitan faktor ali da joj se ne daje na dlanu. O njegovom prvom braku se malo znalo, ako i sada kada je uplovio u drugi:

- Svestan sam da bez publike ne postojimo, samim tim je publika nešto što uvažavam i poštujem. Privatan život čuvam ozbiljno jer smatram da se zato i zove privatan život. Nikada nisam odbio da se slika sa nekim i uvek sam saslušao bilo koga ko je imao bilo šta da mi kaže. Publiku treba poštovati jer ako poštujete publiku i ona će poštovati vas. Prvenstveno ovo radimo, ne zbog svog samozadovoljenja već da bismo to podelili upravo sa publikom.

