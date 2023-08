SLAVNI ŠĆEPAN ŠĆEKIĆ IZ "SREĆNIH LJUDI" CEO ŽIVOT VOLEO JEDNU ŽENU: Branka je bila Danilova najveća ljubav, rodila mu je 4 dece!

Glumac Danilo Lazović napustio nas je pre osamnaest godina, a zahvaljujući brojnim ulogama koje je ostvario u karijeri koja je prerano prekinuta, sećanje na njega ne bledi. Publika ga najviše pamti kao Šćepana Šćekića iz "Srećnih ljudi" i Čerčila iz "Porodičnog blaga".

Rođen je u Brodarevu 1951, a nekoliko godina kasnije njegova porodica preselila se u Priboj na Limu gde je Danilo završio gimnaziju. Diplomirao je 1974. i iste godine dobio ulogu u "Otpisanima". Tako je započeo njegov glumački put.

Sa suprugom Brankom, rođenom Cetinjankom, sreo se slučajno, ali je odmah znao da će mu baš ona biti žena.

- Mama i tata su se upoznali na Zlataru 1976. godine. On je sa svojom klasom na tamošnjoj smotri govorio stihove, a ona je sa folklorom stigla sa Cetinja da učestvuje u programu. Danilo je sedeo u bašti hotela dok su tek pristigle Cetinjanke izlazile iz autobusa. Obratio se Nadi Blam: "Je l' vidiš onu devojku? To će mi biti žena". Upoznali su se i to je bilo sve - otkrila je svojevremeno ćerka Jelena.

Branka se vratila u Podgoricu gde je studirala prava. Tek pet godina kasnije počeli su da se zabavljaju, a ubrzo su se i venčali. Dobili su četvoro dece: Milenu, Jelenu, Vuka i Miloša.

Na vrhuncu Danilove popularnosti, kako bi deca imala što bolje uslove za odrastanje, porodica se iz stana u centru Beograda preselila na Avalu.

- Mislim da je to nešto najbolje što je tata mogao da uradi jer nas je sklonio s asfalta, pa su moja braća i sestra umesto da rastu čekajući lift, uživali u prirodi i zdravom detinjstvu - rekla je Jelena u jednom od retkih intervjua u kojima su reč imali članovi porodice Danila Lazovića.

Slavni glumac se celog života trudio da ih ne izlaže javnosti, a jednu od retkih fotografija žene Danila Lazovića, koju je decenijama voleo, podelila je davnih dana njegova koleginica Milica Milša.

