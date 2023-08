NESREĆA JE TOLIKO BILA STRAŠNA DA JOJ JE BUKVALNO OTPALA GLAVA: Zbog načina na koji je glumica POGINULA, kružila priča o KLETVI

Džejn Mensfild u istoriji Holivuda ostala je upamćena kao prva rijaliti zvezda, jedna od najpoznatijih plavokosih starleta i ozbiljna suparnica tadašnjem seks simbolu, Merilin Monro.

Džejnino detinjstvo

Džejn je rođena 19. aprila 1933. u Pensilvaniji kao Vera Džejn Palmer. Njena porodica bila je vrlo imućna, tako da je kao jedino dete Herberta Vilijama Palmera nasledila pravo bogatstvo. Procenjuje se da je samo od svog dede Tomasa nasledila čak oko 850.000 dolara, dok je od bake Beatris Meri Palmer nasledila oko 340.000 dolara.

Detinjstvo je uglavnom provodila u Nju Džersiju, gde je njen otac kao advokat zastupao tadašnjeg guvernera te savezne države, Roberta B. Mejnera. Džejnin otac iznenada je umro od srčanog udara 1936. godine.

Njena majka se 1939. godine udala za industrijalca Harija Lorensa Pirsa i preselile su se s njim u Dalas. Još od malih nogu, Džejn je sanjala da će postati velika holivudska zvezda, a njen idol u to vreme je bila američka glumica, pevačica i plesačica Širli Templ.

Kada je napunila 12 godina, Džejn je krenula na časove plesa. Tokom srednjoškolskih dana pokazala je interesovanje i za violinu, klavir i violončelo.

Prvi poslovni angažmani

Džejn se sa 17 godina udaje za vojnika Pola Mensfielda 6. maja 1950. godine. Samo šest meseci kasnije par je dobio ćerku Džejn Meri.

Zahvaljujući svojoj lepoti Džejn je 1951. otišla u Los Anđeles, gde se takmičila za titulu Miss Kalifornije. Međutim, to se nije svidelo njenom suprugu Polu i ona je odustala od takmičenja. Nakon toga se par preselio u Ostin, gde su zajedno upisali studije drame.

Bila je izuzetno vredna i ambiciozna, tako da se i uz to bavila različitim poslovima. Pozirala bi kao model za umetničke slike, išla bi od vrata do vrata i prodavala knjige i radila bi na recepciji plesnog studija. Takođe je bila članica performerskih grupa "Curtain Club" i "Camp Gordon" dok je njen suprug služio vojsku tokom korejskog rata.

Džejn se 1953. vraća u Dalas i nekoliko meseci pohađa časove glume kod Baruha Lameta, osnivača Dalaškog instituta za izvedbene umetnosti. Sticajem okolnosti upoznaje i njegovog sina, američkog filmskog producenta Sidnija Lameta. Već sledeće godine Džejn snima prvu probnu scenu za filmski studio Paramount zahvaljujući Lametovoj podršci.

Porodica Mensfild se iste te godine seli u Los Anđeles. Tamo se Džejn bavila neobičnim poslovima poput prodaje kokica i bombona, držanja časova plesa, modelingom i fotografisanjem u restoranu.

Dok je pohađala fakultet u Ostinu, Mensfield je odnela nekoliko pobeda na takmičenjima za lepotu poput "Miss Photoflash", "Miss Magnesium Lamp" i "Miss Fire Prevention Week" dok je titulu za "Miss Roquefort Cheese" odbila jer joj nije zvučalo kako treba.

Borba za ostvarenje snova

Džejn uskoro počinje da se bori za svoje mesto u glumačkoj industriji. Naime, zajedno sa svojim suprugom 1952. učestvuje u manjim pozorišnim projektima "The Slaves of Demon Rum", "Ten Nights in a Barroom" i "Anything Goes". Džejn ostvaruje značajniji uspeh 1953. u tragediji "Death of a Salesman" Artura Milera.

Međutim, put do ostvarenja snova nije bio lak kao što se činilo. Iako je Džejn posedovala sve ono što treba da ima jedna zvezda, tadašnji mediji su smatrali da su njene prevelike grudi nepoželjne za neki ozbiljniji poslovni projekat i savetovali su da se povuče iz tog sveta.

No nju to nije sprečilo da se bori za svoje mesto među holivudskim zvezdama. Pojavila se na audicijama filmskih studija Paramount Pictures i Warner Bros. Nije uspela da impresionira tadašnje holivudske reditelje i producente, pa se odlučila na drastičnu promenu i ofarbala je kosu u plavo. Ipak, ni to joj nije pomoglo u dobijanju uloge.

Zvezda Plejboja

U decembru 1953. godine tadašnji kontroverzni preduzetnik Hju Hefner objavio je prvo izdanje časopisa Plejboj koji je doživeo ogroman uspeh zahvaljujući tadašnjim plavokosim seks bombama koje su u to vreme vladale holivudskom scenom. Smatra se da su među njima dominirale Merilin Monro i Džejn Mensfild.

Počela je da kruži priča da će Džejn zaseniti Merilin. Jednom prilikom holivudski reporter Lorenc Kvirk pitao je Monro ota misli o Mensfild, a odgovorila mu je ovo: "Ona mene u svemu imitira, a to je jako uvredljivo i za nju i za mene".

Džejn zapravo nikada nije bežala od tog suparništva. Poznato je to da je progonila Džona Kenedija samo zbog njegove veze sa Merilin. "Kladim se da će Merilin poludeti zbog ovoga", izjavila je Džejn, za koju je Plejboj zapravo bio odskočna daska jer je polako postajala popularna tadašnjem džet-setu.

Pozirajući gola za Plejboj kalendar, Mensfield je dobila epitet prave seks bombe. Dok je njena popularnost rasla iz dana u dan, njen brak s Polom je počeo da se raspada. Naime, njen suprug je 1956. zatražio starateljstvo nad njihovom ćerkom, a kao razlog je naveo da Džejn smatra nepodobnom majkom aludirajući na njene gole fotografije iz Plejboja.

Filmski i televizijski angažmani

Prvu filmsku ulogu Džejn je dobila u niskobudžetnoj drami "Female Jungle", a snimanje je trajalo tek nekoliko dana. Za angažman je dobila tadašnjih 150 dolara.

Kasnije, 1955. njen menadžer Džejms Bajron omogućio joj je ugovor s poznatom televizijskom i filmskom produkcijskom kućom Warner Brothers. Džejn je dobijala male, ali značajne uloge u filmovima "Pete Kelly's Blues", "Hell on Fisco Bay" i "Illegal".

Pojavila se i u televizijskim serijama "Burke's Law", "Alfred Hitchock Presents" i "The Red Skelton Hour".

Buran ljubavni život

Džejn se 1958. udala za Mikija Hargiteja, američkog glumca i bodibildera. Par je dobio troje dece i zajedno su se pojavili u nekoliko filmova. Ipak, tokom njihovog braka Mensfild je bila umešana u razne ljubavne afere, čak se govorilo da ljubi tadašnjeg predsednika Džona Kenedija samo kako bi napakostila Merilin Monro.

Razvela se od Miikija 1964. i iste godine udala za italijanskog pisca, producenta i reditelja Meta Kimbera. Taj brak je potrajao tek dve godine, a dobili su sina. U tri braka Džejn je dobila petoro dece.

Mensfild se nije obazirala na razvode i volela je titulu seks simbola. Rušila je tabue i pomerala granice, te govorila o "zabranjenim temama". "Mislim da je seks zapravo zdrav, svako ko misli suprotno, taj je licemer", rekla je jednom prilikom.

Ponekad je pokazivala grudi na ulici, a bila je prva glumica koja se potpuno gola pojavila u filmu. To je učinila za ulogu u seks komediji "Promises, promises".

Inače, mnoge je fasciniralo što je Džejn živela u vili koja je bila potpuno u Barbi stilu, ružičaste boje i krasio ju je ogroman bazen u obliku srca.

Jeziva smrt

Pet godina nakon što je Merilin Monro tragično preminula, Džejn je poginula u jezivoj saobraćajnoj nesreći. Naime, u rano jutro 1967. krenula je na put za Nju Orleans jer je imala zakazano gostovanje na jednoj televiziji sledećeg dana.

Tokom duge vožnje sedela je napred pored vozača i svog dečka Semjuela Brodija. Njena deca su bila na zadnjim sedištima i spavala su. Nešto malo posle dva sata ujutru, auto se zabio u prednji deo kamiona izazvavši trenutnu smrt troje ljudi koji su sedeli napred.

Nesreća je bila jako jeziva jer se ispostavilo da se Džejn otkinula glava prilikom sudara automobila i kamiona. Nakon njene stravične smrti po Holivudu, a i dalje, počele su da kruže priče da je Anton Lejvi, tadašnji najpoznatiji satanista i osnivač satanističke crkve, bacio prokletstvo na plavokosu lepoticu jer je odbila da bude u ljubavnoj vezi s njim.

Džejnina deca su, na iznenađenje svih, preživela saobraćajnu nesreću. Njena ćerka Mariska Hargitej, koja je poznata po ulozi detektivke Olivije Benson u seriji "Zakon i red" jednom je izjavila: "Moja majka je bila predivna, glamurozna žena koja je bila ispred svog vremena".

Imala je samo tri godine kad joj je majka poginula.

(Kurir.rs/ Story.hr)

