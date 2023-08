BIO JE ZALJUBLJEN U DEVOJKU, PA JOJ BACIO CEĐ U OČI I OSLEPEO JE: Bizarne istinite priče koje su postale popularni dokumentarci!

Početak je kao i svaka druga ljubavna priča - frajer upozna devojku, zaljube se, pojave se komplikacije. Onda kreće drama - on joj baca ceđ u oči i ona oslepi. On odlazi u zatvor na 14 godina, izađe, a onda se venčaju i žive "srećno" do kraja života. Bert Pugač i Linda Ris daju novo značenje rečenici "zaslužuju jedno drugo".

Ako ste ikada čitali strip "Fritz the cat" onda vam je jasno da njegov tvorac sigurno nije najobičniji čovek na svetu. U ovom brilijantnom dokumentarcu ćete saznati da je Roberta Kramba dok je bio dete seksualno privlačio Duško Dugouško. Ono što ne znate je da je Robert i pored toga bio najnormalniji član svoje porodice. Njegova dva brata, koja se pojavljuju u filmu su mnogo uvrnutija. Filmadžija Teri Zvigof je proveo devet godina praveći film, a istovremeno je živeo u siromaštvu i patio od bolova u leđima zbog kojih je postao suicidalan. Finalni proizvod sve te patnje je jedan od najboljih dokumentaraca u istoriji filma.

Kada bi postojao podžanr čudnih dokumentaraca, onda bi jedan bio o ljudima pojedenim od strane bića koja je trebalo da ostave na miru. Osnivač tog žanra je Timoti Tredvel koji je proveo godine snimajući grizlije na Aljaski. I to iz prevelike blizine! Većinu kadrova je napravio on, a tu je i audio snimak napada medveda u kojem su poginuli Timoti i njegova devojka.

Pošto je brutalno pretučen ispred jednog bara, Mark Hogankemp je zadobio oštećenje mozga i zadržao je samo neka sećanja na svoj život. Svoj oporavak je počeo na krajnje neobičan način - u svom dvorištu je sazidao mini belgijski grad iz vremena Drugog svetskog rata. U njega je stavio lutke koje su predstavljale ljude iz njegovog života (porodicu, prijatelje, čak i čoveka koji ga je napao), a onda je pravio scenarije koji su trebali da mu pomognu da povrati sećanje i osnovne motoričke veštine. Slikao je sve da bi dokumentovao svoje priče, i kada su objavljene, Mark je svoju autoterapiju proglasio za umetnost.

Film iz 1981. majstora Erola Morisa dokazuje da ne morate otići u divljinu Aljaske da biste dokumentovali čudne pojave. On je otišao u Vernon u Floridi. Taj gradić je imao visoku stopu sečenja udova zbog isplate osiguranja.

Majka svih čudnih dokumentaraca. Albert i Dejvid Mejsles su 1975. ispričali priču o staroj majki i odrasloj ćerki (rođakama Džeki Kenedi) koje žive u oronuloj porodičnoj kući sa rakunima i štetočinama.

