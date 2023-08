EVROPA JE PALA I EUFORIJU I TRANS! PRIČA O PESMI „INSIEME 1992“: Toto Kotunjo je 1990. najavio ujedinjenu EU, i to u Jugoslaviji!

Čuveni Toto Kotunjo je 1990. godine otpevao čuvenu pesmu "Insieme 1992", kojom je euforično najavio ujedinjenje Evrope i rušenje granica! Sama pesma je izazvala snažne emocije među narodima tadašnje zapadne Evrope i pobedila na Pesmi Evrovizije.

Ne ulazeći u današnju aktuelnu situaciju u Evropi, samo 30 godina kasnije, sećamo se ove pesme koja je izazvala delirijum među građanima EU.

Te 1990. godine trijmuf na Pesmi Evrovizije je Kotunja zapravo zadesio u Jugoslaviji, tačnije u Zagrebu gde je kantautor Toto Kotunjo otpevao donekle političnu, ali u svakom slučaju optimističnu pesmu "Insieme: 1992".

Ovo je postala jedna u nizu numera po kojoj je italijanski pevač, čija je smrt u 80. godini objavljena danas, postao poznat širom starog kontinenta.

U „Insieme: 1992“ Kutunjo je pevao o zbližavanju različitih nacija Evrope. Bilo je malo čudno 1990. godine pevati o 1992, ali ta se brojka u naslovu odnosila na godinu u kojoj su trebale da se sruše granice Evropske unije. Doduše i danas se prolazi bez pasoša i zadržavanja, uprkos najavama pojedinih političara da bi mogli da vrate granice.

Napisana i izvedena samo nekoliko meseci nakon pada Berlinskog zida, pesma je dobila naziv inspirisan implementacijom Evropskog jedinstvenog tržišta, koje je trebalo da stupi na snagu 1992. godine, kao i očekivanjem Evropske unije, koja će te godine biti stvorena Mastriškim ugovorom.

„Insieme: 1992“ bila je pohvala politički i ideološki ujedinjenoj Evropi. Na način tipičan za balade ovog tipa, počinje prigušeno i nadovezuje se na trijumfalni završetak moćnih akorda.

Muzički i lirski, „Insieme” je mnoge podsećala na još jednu pesmu iz 1990. godine o kraju Hladnog rata – „Wind of Change” grupe The Scorpions, koja je bila toliko delotvorna u svojoj poruci evropskog jedinstva i pomirenja da je postala predmet teorija zavere i tračeva kako je tekst zapravo napisala CIA u propagandne svrhe (tek je 2020. godine u jendom podakstu frontmen Scorpions-a Klaus Majne je javno demantovao ovaj trač).

Čuveni Kotunjo foto: Luca Marenda / Zuma Press / Profimedia

I baš kao i „Wind of Change“, „Insieme:1992“ je neosporno bila efikasna. Pesma je postala neočekivani pobednik na Evroviziji 1990, ostavivši za sobom favorite kao što su irska „Somewhere in Europe“ i britanska „Give a Little Love Back to the World“.

Poruke pesme donekle jesu bile propagandne:

Insieme 1992 (tekst)

„Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo S tobom, tako dalekim i različitim S tobom, prijatelju kojeg sam mislio da sam izgubio Ja i ti u istom snu… Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo Za tebe, žena bez granica Za tebe, ispod istih zastava Ti i ja, pod istim nebom Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo Uvek smo sve slobodniji Više se ne radi o samo jednom snu i više nismo sami Idemo sve vise u visinu Daj mi ruku da poletimo Evropa nije daleko Postoji jedna italijanska pesma za vas Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo Za nas, na nebu milion violina Za nas, ljubavi bez granica Ti i ja pod istim idealima Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo Uvek smo sve slobodniji Više se ne radi o samo jednom snu i više nismo sami Idemo sve više u visinu Daj mi ruku i videćes kako letiš Evropa nije daleko Postoji jedna italijanska pesma za vas Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo Uvek smo sve slobodniji (Uvek smo sve slobodniji) Naše zvezde, samo jedna zastava Uvek smo jači (Uvek smo jači) Daj mi ruku da vidiš kako se leti Evropa nije daleko Postoji jedna italijanska pesma za vas Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo Evropa nije daleko Postoji jedna italijanska pesma za vas Zajedno, ujedinjena, ujedinjena Evropo“ (prevod preuzet sa stranice Lyrics Translate)

Uz Kotunja, pesmu je pevalo i pet članova grupe Pepel in Kri, koji su predstavljali Jugoslaviju 1975. godine, a koji, igrom slučaja, dolaze iz Slovenije – prve zemlje sa prostora Jugoslavije koja je ušla u EU.

Jasno je da je 1990. godinu obeležila neka vrsta panevropskog optimizma.

Italija nije bila jedina zemlja koja je poslala vrlo angažovan tekst te godine: austrijski „Keine Mauern Mehr” je slala poruku da nema više zidova, a Ketil Stokan iz Norveške završio je poslednji pesmom „Brandenburger Tor” („Branderbuška kapija“).

Komentarišući Pesmu Evrovizije u programu uživo u Ujedinjenom kraljevstvu, ser Teri Vogan je dobacio:

„Ovo je više takmičenje Žaka Delora nego što sam mogao da zamislim.“

Žak Delor je, inače, tada bio predsednik Evropske komisije i jedan od začetnika Jedinstvenog tržišta Evropske unije.

Pesma „Insieme: 1992“ je izvedena 19. po redu, posle Švedske i pre Austrije.

Kada je počelo glasanje, Italija bodove nije dobila od Ujedinjenog kraljevstva i Norveške. Neki bi to mogli nazvati i strateškim glasanjem jer Italija te godine nije nagradila favorite iz Irske i Francuske.

Zauzvrat su dobili 12 poena od Irske i četiri od Francuske. Nije samo Irska dala Italiji maksimalnih 12 bodova. Kipar i Španija su uradili isto dok su još četiri zemlje – Grčka, Luksemburg, Portugal i Švedska – Italiju nagradili sa po 10 poena.

Na kraju glasanja Kutunjo je proglašen pobednikom sa 149 bodova, a on je sišao u publiku sa se sa njima pozdravi i proslavi uspeh.

„Insieme“ je Italiji donela drugu pobedu na Evroviziji i prvu u 26 godina.

Na sledeću će čekati punu 31 godinu i provokativni Maneskin.

