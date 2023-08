"OVAKAV MARKETING NI NAJBOLJE KOMPANIJE NE MOGU DA OSMISLE!" Radanov najavio: Heroji Halijarda će se ozbiljno približiti REKORDIMA

Kontroverza oko filma "Heroji Halijarda" Radoša Bajića, izazvana emitovanjem inserta na Sarajevo Film Festivalu, i dalje uzbuđuje javnost. Film se bavi pričom o spasavanju američkih pilota tokom Drugog svetskog rata, ali je suočen s kritikama koje ga optužuju za pokušaj promocije četničkog pokreta.

Ljubomir Radanov, urednik rubrike Kultura u Kuriru, izneo je svoje mišljenje o celoj situaciji tokom gostovanja u emisiji "Usijanje". On je istakao da su iskustva pokazala da ovakva kontroverza može da bude efikasna PR kampanja za film.

- Iskustva nam govore da ovakvu PR kampanju ni najbolje kompanije ne mogu da osmisle. Mislim da će to da bude samo vetar u leđa filmu, posebno zato što je trejler odličan. Pozivam sve da odu u bioskope jer zaista dugo godina nismo imali takav spektakl. Bio sam i na snimanju gde sam video neke scene koje publika nije videla poput emotivne scene Petra Božovića i Lauševića koju ću zasigurno pamtiti celog života. Gledati tu glumu uživo i te scene su neprocenjive, a u filmu to izgleda još potresnije i naglašenije. Tako da nemam sumnju da ću ići ovaj film da pogledam 2 do 3 puta da bih otkrio neke nove slojeve. Problem je što neke stvari ne mogu da se vide na prvu - rekao je Radanov i dodao:

- Mislim da će ovaj film ozbiljno da se približi nekim rekordima koje drže neki filmovi. Videćemo da li će uspeti da stigne Zonu Zamfirovu koja je najgledaniji film, ali svakako očekujem da će to biti više stotina hiljada ljudi.

