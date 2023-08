EVO KAKO ĆE NESTAŠNI PRINC LUIS IZGLEDATI ZA 10 GODINA: Veštačka inteligencija prikazala na koga će NEVEROVATNO LIČITI (FOTO)

Princ Luis, najmlađi i najslađi član britanske kraljevske porodice redovno krade pažnju na javnim događajima i nema tog kraljevskog pravila koje će njega naterati da bude miran. Simpatično kreveljenje u kameru i odbijanje da posluša smirivanje mame Kejt Midlton možda mu je osiguralo da se ubuduće ređe pojavljuje u javnosti, no svakako mu je pribavilo i simpatije javnosti. S obzirom na to da mali princ ima samo pet godina, njegovi mu se nestašluci mogu oprostiti.

Njegov stric Hari predvideo mu je ne baš sjajnu budućnost, a njegov tata Vilijam brzo je bratu začepio usta dajući mu do znanja da on nije odgovoran za njegovu decu. Naime, Hari je u jednom intervjuu izrazio bojazan da će njegovi mlađi nećaci odrasti kao 'rezerve' svom bratu Džordžu, kao što je Hari odrastao kao 'rezerva' Vilijamu.

'Iako smo Vilijam i ja razgovarali o tome jednom ili dvaput, a on mi je jasno dao do znanja da njegova deca nisu moja odgovornost, i dalje osećam odgovornost da kažem šta mislim', rekao je Hari za britanski The Telegraph, a zatim 'predvideo' strašnu budućnost.

'Od njegovo troje dece barem će jedno završiti kao ja, kao rezerva. I to boli, to me brine', istakao je.

Stručnjaci za kraljevsku porodicu tvrde da će se princ Vilijam i Kejt Midlton pobrinuti da se ovakvo zlokobno proročanstvo ne ostvari, a ističu i da Džordž, Šarlot i Luis odrastaju u puno zdravijoj okolini od one u kojoj su odrasli Hari i Vilijam.

O budućnosti kraljevske dece oglasila se i veštačka inteligencija koja je dala svoje prognoze kako će za 10 godina izgledati princ Džordž, budući britanski kralj, koji neodoljivo podseća na svog oca u tim godinama, kao i njegova sestra, princeza Šarlot, a sad je na red došao i najmlađi- princ Luis.

I dok je njegov stariji brat preslikana slika njihovog oca, na ovoj slici vidimo da će, ako je verovati prognozama veštačke inteligencije, maleni Luis više ličiti na Kejt Midlton.

