IMALA SAM SAMO 12 GODINA KAD SAM POLJUBILA BREDA I BILO JE ODVRATNO! Glumica otkrila zašto joj je ta scena ostala u RUŽNOM SEĆANJU

Slavna glumica Kirsten Danst danas iza sebe ima pregršt zapaženih uloga, a prekretnicom u njenoj karijeri smatra se film "Intervju sa vampirom".

Iako je pre toga snimila dva filma, ovde je uspela da zablista i bude zapažena, te su krenule da se nižu i druge poslovne ponude.

U filmu „Intervju sa vampirom“, tada dvanaestogodišnja Kirsten, igrala je rame uz rame sa Bredom Pitom i Tomom Kruzom koji su važili i za jedne od najpoželjnijih muškaraca u Holivudu.

Kirsten je tumačila petogodišnju devojčicu – vampira Klaudiju, koja je zapravo bila žena zarobljena u telu deteta. Jedna scena je zahtevala da Danstova poljubi Breda Pita, a on je u to vreme imao 31 godinu i uveliko gradio glumačku karijeru.

Iako su joj mnoge žene zavidele zbog toga, Kisten je rekla da taj poljubac na nju nije ostavio baš lep utisak.

„Volim Breda, on je tako dobar… Samo, to je bilo pomalo čudno. Mislim, imala sam 12 godina, a on 31 i, kao, on je bio odrastao čovek tada. Tako da, kako sam mogla uživati ljubeći ga?“, rekla je glumica nakon snimanja filma i dodala:

„Toliko sam ga mrzela jer, ne znam, Bred je bio kao moj stariji brat na setu, i bilo je kao da ljubim svog brata. Morala sam da ga poljubim u usne, tako da je bilo odvratno.“

Kasnije su je ponovo upitali da prokomentariše ovaj poljubac, ali Danstova nije promenila mišljenje.

„Bilo je odvratno! Stojim pri tome. Bilo bi mnogo jezivije da je 11-godišnjakinja rekla: ‘Bilo je sjajno’. Rekli biste: ‘Nešto nije u redu sa ovim detetom'“, iskreno je priznala glumica, preneo je „nzherald“.

Ipak, istakla je da su je na setu tretirali poput princeze.

„Bila sam takva princeza na tom setu. Možda se čini da je biti glumac samo slava i bogatstvo. Međutim, postoji veliki pritisak koji često zahteva snagu i samopouzdanje“, zaključila je Kirsten Danst.

