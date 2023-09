SVI SE SEĆAJU MALOG TADIJE IZ "VARLJIVOG LETA": Odustao je od glume, odselio se, pa se zbog LJUBAVI vratio u Srbiju! (FOTO)

Foto: Printskrin / You Tube

Andriju Mrkaića domaća publika je upoznala kao simpatičnog dečaka Tadiju u filmu „Varljivo leto ’68“.

Kako je svojevremeno ispričao, njegovi roditelji su bili protiv toga da im dete glumi u filmu, ali ga je deda odveo na audiciju. Tako je dobio zadatak da pročita jednu pesmicu, te su svi odmah u njemu prepoznali talenat.

U početku mu je bilo naporno da ide na snimanja, ali se ubrzo sprijateljio sa ljudima iz ekipe i sve je doživljavao kao igru.

„Zahvalan sam dedi što me je odveo na audiciju, zato što je ta uloga definisala moj dalji život. I danas me svi zovu Tadija. Imao sam čak i kuče koje je takođe bilo Tadija jer su ga krstili drugovi iz kraja“, rekao je on svojevremeno domaćim medijima.

Nakon ovoga je odigrao još samo jednu ulogu, u filmu „Nema problema“ gde je glumio sina lika kog tumači Nikola Simić.

Povukao se iz glume, a pošto je odslužio vojni rok, otišao je na Havaje. Tamo je dugo živeo, ali ga je ljubav vratila u Srbiju. Kako je ispričao, jedno vreme je radio i kao stjuard u „Katar ervejzu“.

„To je bio jako lep, ali i jako težak posao. Divno iskustvo, šansa da proputujete ceo svet“, ispričao je Andrija.

U javnosti se poslednji put pojavio 2013. godine, kada smo i imali priliku da vidimo kako sada izgleda.

